Pablo Comas ignora la oferta de compra por el Recreativo

La vida sigue igual, al menos en el plano institucional. La alegría controlada en el ámbito deportivo por llegar con opciones de playoff hasta las dos últimas jornadas no casa con la incertidumbre que se vive en las entrañas del Recreativo de Huelva.

Este martes expira el plazo dado a Gildoy España para aceptar la oferta de compra por el Recreativo sin que su responsable, Pablo Comas, haya respondido en ningún sentido. Esa falta de respuesta bastará para que los inversores interesados en el club decano retiren su propuesta, que alcanza una cantidad cercana a los 20 millones de euros. La oportunidad habrá pasado y se volverá al punto de partida hace una semana. Aún con más incertidumbre.

El pasado miércoles, el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, confirmó la existencia de una oferta por el paquete accionarial de Pablo Comas por parte de un "grupo nacional con músculo financiero, experiencia en el mundo del fútbol y que cumplía los requisitos de garantía manejados por el Ayuntamiento de Huelva".

La propuesta de los ofertantes incluye un montante de entre 2 y 2,5 millones de euros, a pagar a Pablo Comas en el momento de la firma de compraventa por sus acciones en el club, que le serán revertidas cuando sea firme la sentencia que anula la expropiación del Recreativo realizada en su día por el Ayuntamiento de Huelva.

Un total de 20 millones de euros

A esta cantidad se suma el compromiso de pago de casi 5 millones de euros más a Hacienda, más el resto de deuda pendiente del próximo año y la devolución al Ayuntamiento de las cantidades transferidas al club en los últimos años, dentro de un calendario de pago. En total, la operación de compra supone un desembolso de alrededor de 20 millones de euros.

Pese a la intención inicial de los ofertantes de no revelar su identidad, ha trascendido que el grupo inversor que está detrás de esta propuesta de compra del Recreativo es el actual propietario del Atlético Sanluqueño, que milita también en el grupo 2 de la Primera RFEF, comandado por los futbolistas Juan Cala y Coke Andújar, según ha avanzado la cadena Ser.

Los ofertantes daban de plazo hasta el miércoles 15 de mayo para dar una respuesta positiva o negativa. En caso de que no la hubiera, se tomaría como negativa. Así ha sido hasta el momento y así parece que va a ser cuando llegue la medianoche.

Según comentó Francisco Muñoz la semana pasada, "si Gildoy no acepta la oferta, significará que quieren venir a Huelva. Si ellos no hacen llegar oferta, nosotros le hacemos llegar la nuestra, que está muy trabajada. Si dicen que no, es que quieren venir. Entonces le tendrán que explicar a los onubenses qué quieren hacer con el club". Ahora, se dibuja un nuevo escenario en el que los actuales propietarios del club tratarán de valorar la situación en una rueda de prensa que tendrá lugar este miércoles.