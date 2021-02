El Recreativo viaja a La Línea sin Dani Molina

Antonio Calle ha dado a conocer la convocatoria para el encuentro de mañana ante la Balompédica Linense en el Municipal de La Línea en la que no está finalmente Dani Molina. El onubense cayó lesionado el pasado miércoles y, tal y como avanzó este diario, no estará ante la Balona, a pesar de que sus molestias no parecen especialmente preocupante y parece que el centrocampista podrá estar el próximo miércoles ante el Cádiz B. También se quedan fuera de la nómina de seleccionados los sancionados Alexander y Luis Madrigal, así como los lesionados José Carlos, Leal y Moha Traoré.

Así, la gran novedad en la convocatoria es la del juvenil Antonio Molina, aunque también destaca la inclusión de Moyano. La convocatoria completa está compuesta por: Nauzet, Yamaguchi, Cera, Diego Jiménez, Jesús Valentín, Morcillo, David Alfonso, Fran, Moyano, Ponce, José Antonio González, Alberto Martín, Matheus Santana, Yaimil Medina, Víctor Barroso, Sillero, Chuli, Quiles, Seth y Antonio Molina.