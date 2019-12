El Recreativo de Huelva ha tardado 17 jornadas en encontrar su once ideal

Alberto Monteagudo ha tardado 17 jornadas en dar con la tecla. Hasta entonces no repitió un once inicial en el Recreativo, y lo hizo casi por obligación, ya que el equipo rompió ante el Sevilla Atlético la fatídica racha de nueve partidos sin ganar y en esa jornada 17 calcó el once para medirse al Cádiz B. En la última jornada del año (j. 18), ante el Algeciras, sólo efectuó un cambio y por obligación, ya que Isi Ros estaba sancionado. Y es que la derrota ante el Badajoz (0-1) en la jornada 15 marcó un antes y un después en el Decano; a partir de ese día en el que se jugaba el puesto Monteagudo revolucionó el once, sentando en el banquillo a varios ‘intocables’ como Óscar Ramírez, Morcillo, Sergio Jiménez, Quiles y Chuli.

El técnico manchego comentó a su llegada a Huelva que era poco partidario de las rotaciones y que le gustaba tener un once casi fijo, que los aficionados iban a tener fácil conocer la alineación del equipo; pero las circunstancias mandan (numerosas lesiones en la plantilla y los resultados que no llegaban porque el equipo no terminaba de cuajar) y Monteagudo ha tenido que ‘reinventarse’ y adaptarse a lo que tenía disponible cada jornada.

Los once elegidos con los que el Recreativo logró salir de la crisis son el meta Nauzet; el lateral derecho Cera, los centrales Borja y Diego Jiménez y el lateral izquierdo Nano; un doble pivote con Gustavo Quezada y Quique Rivero; por delante una línea de tres con Isi Ros, Gerard Vergé y Carlos Martínez; y arriba Rubén Cruz. A buen seguro, una alineación muy distinta a la que tanto el técnico como los aficionados tenían en mente en la pretemporada, ya que hombres como Morcillo, Óscar Ramírez, Sergio Jiménez, Alberto Quiles, Chuli o Alfonso parecían destinados a la titularidad.

Nauzet (1530), Nano (1421), Diego Jiménez (1315) y Quezada (1298) son los jugadores con más minutos

Los once jugadores con más minutos en estas 18 jornadas son Nauzet (1530), Nano (1421), Diego Jiménez (1315), Quezada (1298), Quiles (1232), Morcillo (1170), Sergio Jiménez (1090), Isi Ros (1017), Borja (996), Quique Rivero (977) y Cera (888). A continuación están Chuli (873), Carlos Martínez (836), Óscar Ramírez (756), Rubén Cruz (612), Alfonso (451), Víctor Barroso (186), Irizo (100), Álex Lázaro (90) y Fran (36), además de los 94 minutos que jugó Carlos Fernández.

No obstante, esos números no son significativos, ya que hay varios jugadores que se están ganando la titularidad en las últimas jornadas, y otros que están en línea descendente, al menos en lo que se refiere a minutos jugados.

Nauzet es el titular indiscutible en la portería; ha jugado 17 partidos, todos como titular y todos completos, sólo se perdió el de la jornada 15 ante el Badajoz, donde estuvo bajo los palos Álex Lázaro, quien también tuvo su oportunidad en la Copa del Rey en Alicante ante el Hércules.

La ‘batalla’ por el lateral derecho la va ganando por ahora Miguel Ángel Cera; en la jornada 5 fue titular por primera vez y repitió hasta la 9 (derrota en Marbella por 2-1). A partir de ahí perdió el puesto; volvió en la j. 12 (empate en Villarrubia 2-2) y de nuevo pasó al banquillo, pero en los tres últimos encuentros ha salido de inicio, jugando los 90 minutos. Si Cera sube, Óscar Ramírez baja; comenzó la temporada teniendo la plena confianza de Montegudo, pero paulatinamente, entre sus molestias y el buen momento de Cera, ha ido perdiendo protagonismo. Fue uno de los ‘sacrificados’ tras la derrota con el Badajoz y no ha jugado ni un solo minuto desde entonces (j. 15).

Diego Jiménez se ha reafirmado como el líder del centro de la zaga. Jugó de inicio ante el San Fernando en la jornada 1; tras la derrota Monteagudo prescindió de él al dejar de jugar con tres centrales y no contó ni ante el Talavera ni el Villarrobledo. Recuperó la titularidad en la jornada 4, y desde entonces ha disputado todos los minutos, salvo en la jornada 9 cuando tuvo que cumplir un partido de sanción.

Borja ha sido titular en los cuatro últimos partidos y le está ganando la partida a Morcillo en el centro de la zaga

El otro puesto de central se lo disputan Morcillo y Borja. Morcillo es uno de los que más minutos ha acumulado (1170); en las 11 primeras jornadas fue titular y no se perdió ni un minuto; tras dos jornadas en blanco, volvió al equipo en la derrotas ante Yeclano y Badajoz (j. 14 y 15) y desde entonces no ha contado para el entrenador. Por su parte, Borja también empezó contando con la confianza de Monteagudo (titular en las tres primeras jornadas); fue otro de los ‘sacrificados’ tras la derrota en Villarrobledo y luego alternó presencias y ausencias para terminar asentándose en el equipo y ser titular en los cuatro últimos compromisos.

El lateral izquierdo es ‘propiedad’ de Nano, el segundo jugador con más minutos tras Nauzet. Ha disputado 16 partidos (15 como titular) y es un fijo siempre que no esté lesionado o sancionado.

Quique Rivero sigue siendo el ‘cerebro’ del equipo y uno de los pesos pesados. En la cuarta jornada se lesionó ante el UCAM y se perdió seis encuentros. Volvió en la jornada 11 y desde entonces es titular jugándolo prácticamente todo (en Villarrubia fue sustituido en el minuto 85). A su lado, Gustavo Quezada está siendo una de las revelaciones positivas de la temporada; ha jugado casi todos los partidos (14 como titular), incluso en los peores momentos del equipo, y sólo se perdió el duelo ante el Murcia. Su intensidad y su polivalencia le hacen ser el cuarto jugador más utilizado por el técnico. Si Quezada es la cara, Sergio Jiménez es la cruz. Titular indiscutible en las primeras 15 jornadas (sólo se perdió dos partidos y por sanción), en las tres últimas apenas ha tenido participación (8, 3 y 6 minutos, respectivamente).

Isi Ros ha ‘explotado’ en el tramo final, sobre todo con un sensacional partido ante el Sevilla Atlético en un día en el que Monteagudo se jugaba su continuidad. Fue el último fichaje del Recre y se perdió las dos primeras jornadas; luego entró con la plena confianza del técnico, siendo titular hasta la jornada 11; la derrota ante el Granada B le llevó tres jornadas al banquillo (Villarrubia, Murcia y Yeclano), pero en los tres últimos choques ha salido de inicio y ofreciendo su mejor versión.

Gerard Vergé es un caso curioso, ya que ha ido apareciendo y desapareciendo de las alineaciones. El jugador más joven del equipo fue uno de los damnificados tras la derrota con el Granada B (j. 11), fue suplente en Villarrubia y ‘desapareció’ en los tres siguientes partidos. Reapareció en Sevilla como titular, repitiendo ante el Cádiz B y el Algeciras.

Carlos Martínez cotiza al alza. Ha sido titular en seis de los siete últimos encuentros.

Carlos Martínez ha ido de menos a más; le costó entrar en el equipo (fue titular en la jornada 2 y luego tuvo que esperar hasta la 7). En los siete últimos encuentros ha salido de inicio en seis, aunque es de los más sustituidos. Bien distinta es la situación de Alberto Quiles, titular en 14 de las primeras 15 jornadas y pichichi del equipo con 3 goles junto a Alfonso, pero no marca desde la jornada 6. En los tres últimos choques ha tenido minutos, pero siempre saliendo como revulsivo en la segunda parte.

Irizo es, junto al canterano Fran, el único que no ha sido titular. Las lesiones le están impidiendo rendir lo que se espera de él, y en total lleva 100 minutos; el día que más ha jugado fue ante el Murcia (32 minutos). Similar es la situación de Víctor Barroso, al que los problemas físicos le llevan persiguiendo desde la pretemporada. Sólo ha jugado 186 minutos y en la última jornada, en Algeciras, fue titular por primera vez y también por primera vez jugó 90 minutos completos.

Alfonso es otro de los jugadores que está por explotar y al que sus molestias le han impedido tener continuidad. Fue titular en las jornadas 2, 3 y 4 (90, 90 y 75 minutos), pero a partir de ahí apenas ha jugado (el día que más fueron 24 minutos ante el Cartagena). Contó con 90 minutos ante el Badajoz (j. 15) y desde entonces no ha vuelto a vestir la elástica albiazul. Por su parte, el canterano Fran tuvo 23 minutos ante el Mérida y 13 con el Don Benito, pero no ha gozado de más oportunidades.

Arriba, Rubén Cruz es la referencia. Fue titular en la primera jornada y una lesión le tuvo seis jornadas apartado; desde la 7 hasta la 11 incluidas estuvo en el banquillo, y desde la 12 a la 18 ha sido titular salvo ante el Badajoz. Por último, Chuli ha ido de más a menos; tardó en meterse en la dinámica del equipo, pero de la jornada 5 a la 13 fue titular; vive del gol (lleva 2) y es un referente para los aficionados; la presión le está pesando en exceso y en las cinco últimas jornadas sólo fue titular con el Badajoz.