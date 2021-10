El Recreativo tiene pegada de líder (0-2)

El Recreativo ha superado al Antoniano en la mañana de hoy en un partido mucho más nivelado de lo que dice el marcador. Se le puso el encuentro muy de cara al Decano en el primer minuto con un gol de Cristian Terán tras un grosero error defensivo de los locales, pero el cuadro albiazul no logró sentirse cómodo en el choque ante un rival que tuvo sus opciones dentro del partido, pero que se topó con Rubén, que ejerció de salvador. El cuadro de Alberto Gallego supo aprovechar los espacios a falta de veinte minutos para la conclusión para cerrar el encuentro y hacer el 0-2, un resultado que le sirve para volver al liderato.

El Recreativo se presentó en el encuentro reforzando su centro del campo con la entrada de Dani Sales, que fue la gran novedad, junto a la incursión en el once de Ponce, que relevó a Juanjo Mateo en el carril diestro. Alberto Gallego estableció una línea de tres centrales con dos pivotes posicionales por delante, lo que le dio protagonismo a los carrileros y liberó a Víctor Barroso y Terán en labores defensivas.

El Antoniano, que había tratado al Recreativo de manera inmejorable en los prolegómenos, se afanó en que la afición albiazul viviera una auténtica fiesta y apenas había transcurrido un minuto de partido cuando el cuadro albiazul ya mandaba en el marcador. Un centro desde el perfil zurdo de Peter generó una falta de entendimiento entre el meta Andrés y el central Alberto que dejaron el balón muerto para la llegada de Terán. El sevillano empujó el cuero a puerta vacía, pero se estrelló en el poste, con la fortuna de que el balón le volvió a quedar franco para, esta vez sí, hacer el primer tanto del encuentro.

El Recre se encontró con un escenario de partido que no se esperaba, ya que Alberto Gallego había avisado de la sobriedad defensiva del Antoniano en la previa. Ello le vino muy bien a los albiazules, que mandaron en el partido en el inicio, quedándose con el cuero y encontrando las subidas de los carrileros con relativa facilidad, pero solo duró el dominio albiazul el primer tercio de la primera mitad. De ahí en adelante se fue asentando el Antoniano y el Recre se perpetró cada vez más cerca de su portería, aunque sin sufrir hasta la media hora.

Tras la pausa de hidratación, el Decano se hizo demasiado largo en la presión. Chendo batalló por su cuenta y las ayudas llegaban lo suficientemente tarde como para que el Antoniano se instalara en el campo del Recre, ganando posiciones de centro y teniendo algunas opciones importantes para empatar. La primera fue para Domingo Jarana, que remató de cabeza solo en el segundo palo buscando la escuadra, pero el balón se fue algo desviado; luego llegó una buena transición de los de Lebrija que terminaron encontrando en banda izquierda a Ismael en solitario, pero el disparo del extremo del Antoniano desde la frontal del área se marcho junto al palo de Rubén Gálvez.

El Recre, entre tanto, basaba todo su ataque en algún robo por error del Antoniano o en el balón en largo. Como ocurrió en una acción en la que el Recre recuperó y terminó encontrando a Chendo en la frontal del área, pero el jiennense estrelló su disparo en un defensa antes de que el cuero llegase mansamente a las manos de Andrés. La primera mitad, no obstante, murió con un acercamiento del Recre tras una recuperación de Ponce en campo contrario que terminó con Terán forzando un córner.

La segunda mitad fue una continuación del primer acto. El Recre no respiró tras el paso por vestuarios y el Antoniano siguió asfixiando al Decano en su propio campo. No le quedó otra entonces a Alberto Gallego que darle un giro de timón al choque con un triple cambio con el que quiso recuperar el dominio del esférico y, por ende, del partido. La entrada de Arjona por Dani Sales así lo indicaba. Enfrió el Recre el partido con los cambios, pero los locales no aflojaron en su intento de buscar el empate.

Neutralizada la superioridad del Antoniano con el balón, el Recre empezó a sufrir un asedio desde el balón parado. De la pelota quieta nació la mejor ocasión lebrijana hasta el momento, con una falta lateral desde la izquierda del ataque del Antoniano que peinó en solitario Alberto y que Rubén mandó al limbo metiendo una manopla salvadora junto al poste para desviar a córner.

Cuando más estaba sufriendo el Recreativo llegó el 0-2, con una capacidad para golpear que solo tienen los campeones, como dictan las reglas no escritas del fútbol. El Recre lanzó una contra que terminó hiriendo de muerte al Antoniano. Peter cabalgó por banda izquierda y sacó un centro al primer palo que fue tocado lo justo por Marc Fraile para superar la salida de Andrés y encontrar en la línea de gol a Juan Delgado para que remachara y pusiera tierra de por medio en el marcador.

El gol tampoco terminó de revertir la dinámica del encuentro y el Antoniano siguió buscando su gol desde el balón parado. Así, David Toro, recién ingresado en el envite, se sacó un fuerte disparo desde el vértice del área que obligó a Rubén Gálvez a volar sin motor a la escuadra para mantener la imbatibilidad del Decano en el encuentro. La insistencia sin premio terminó reduciendo las revoluciones del Antoniano, que también sufrió mucho más con la movilidad de Marc Fraile y la fortaleza en las disputas de Juan Delgado.

El Recre volvió a mirar a la portería contraria, curiosamente, también en el balón parado. Cristian Terán probó fortuna con un libre directo desde la frontal que se marchó a córner muy cerca del poste tras rozar en la barrera. De la pizarra de Gallego también nació una buena ocasión para el 0-3 con un saque de esquina que remató Marc Fraile en el primer palo, que Andrés desvió a córner nuevamente. Fue la última ocasión de un partido que permite al Recreativo recuperar el liderato.

Ficha técnica:

Antoniano: Andrés; Alberto, Alberto Sánchez, Álex Macías, Jesús Romero, Ismael (Javi Valenzuela, 52'), Juanfran, Román, Manu Romero (David Toro, 72'), Domingo Jarana (Nacho Martín, 52') y Ángel.

Recreativo: Rubén Gálvez; Ponce, Manu Galán, Gallardo, Ale Limón, Peter (Pedro Pata, 83'); Ismael Barragán, Dani Sales (Arjona, 56') (Enric Martínez, 90'), Víctor (Marc Fraile, 56'), Terán y Chendo (Juan Delgado, 56').

Goles: 0-1 (1') Terán. 0-2 (69') Juan Delgado.

Árbitro: Palomares Gutiérrez (Cádiz). Amonestó a los locales Ángel y Nacho Martín y a los visitantes Ale Limón y Manu Galán.

Incidencias: Unas 2.000 personas en el Municipal de Lebrija, más de la mitad aficionados del Recreativo.