El Recreativo sigue de cerca el mercado de agentes libres "sin la imperiosa necesidad de fichar"

Una plantilla más corta en lo numérico, pero más competitiva. Así define al primer equipo del Recreativo de Huelva su director deportivo, Óscar Arias, días después de que el mercado se cerrase. Eso sí, el Decano no descarta 'pescar' entre los agentes libres, un mercado "donde hay muchos futbolistas nacionales y extranjeros, si bien hay que dar con la tecla", explica Arias, quien hacía este miércoles balance del mercado.

El Recreativo no tiene una necesidad imperiosa de firmar, está contento con lo que tiene. No obstante, Óscar Arias no se cierra a la posibilidad de hacer una última incorporación, siendo la más factible la de un delantero, aunque "no tenemos ningún nombre concreto". "Las opciones las abordaremos en función de nuestras capacidades y de cómo estén esos jugadores, pues una de las premisas es que el futbolista esté listo, dado que si viene de mucho tiempo sin jugar requerirán de un período de adaptación que en este momento de la temporada no podemos dar".

Sobre el delantero, destacó el buen estado de forma de Caye Quintana, "que ha tenido que absorber todos los minutos" en detrimento del resto de atacantes que empezaron la temporada con Abel Gómez. En este sentido, cree que está cubierta esa posición de '9' con un jugador de nivel, aun siendo consciente de la posibilidad de que haya una lesión, que "puede pasarle a cualquiera y en cualquier momento, es algo que asumimos".

Las salidas de Morillo, Liberman, Heras, Juan Villar y Víctores fueron sencillas, en tanto que tanto club como jugadores "dieron facilidades". "Esos jugadores habían tenido una aportación escasa", recuerda Arias, a excepción de Nacho Heras, que precisamente venía jugando en una posición que no era la suya, de ahí que se les abriese la puerta de salida. Ante ello, el Recre "quería suplir sus carencias, es decir, un perfil de futbolistas rápidos, desequilibrantes, que encaran y que generan situaciones de desborde, lo cual nos estaba costando", expone Óscar Arias. Esos jugadores que vienen a suplir estas necesidades serían Álvaro Bustos y Miguelete.

Además de la posición del delantero, otra que surgió fue la del mediocentro. Óscar Arias reconoce que en algún momento del mercado "hubo alguna opción que no se materializó", pero indica que "hay que tener en cuenta los recursos de los que disponíamos para reforzarnos y, si quieres traer jugadores de nivel, tienes que prescindir de otros refuerzos". "Cubrimos la prioridad, que eran las bandas". Además, recuerda el buen nivel de Josiel, así como la posibilidad de que Rubén Serrano también pueda ejercer de mediocentro defensivo.

El objetivo que se marcaba el club con los fichajes invernales de Miguelete y Bustos es el de crecer, "pero no una meta a nivel de clasificación, sino de mejorar lo que tenemos para ir creciendo en el mercado". Concretamente, hablaba de Bustos, quien "fue una oportunidad de mercado, pese a que era inaccesible semanas antes". De él dijo que ha firmado por esta temporada, así como por otra si se cumplen con unos objetivos que tienen que ver con el ascenso de categoría.

A modo de balance, Óscar Arias sostiene que, a veces, "es complicado tener una plantilla con todas las posiciones dobladas y todas las características cubiertas", por ello " siempre han habido futbolistas polivalentes".