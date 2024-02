Álvaro Bustos: "Vine al Recre por su ilusionante proyecto y por la cercanía de la afición"

Que el Recre es un club que enamora no es un secreto. Eso mismo le ha pasado al último fichaje del Recreativo de Huelva, Álvaro Bustos, a quien "la motivación" le llevó a firmar por el Decano en este mercado invernal, tal y como reconocía este miércoles en su presentación en la sala de prensa del estadio Nuevo Colombino.

El atacante, que ya disputó sus primeros 25 minutos en la victoria contra la UD Melilla, reconoce que los últimos días de mercado fueron "complicados" porque "no sabia que iba a pasar con mi futuro". Venía de un primer tramo de la temporada en Segunda División con el Alcorcón en la que apenas disfrutó de minutos y, asegura, "quería volverme a sentirme futbolista, por eso vine al Recre".

Las ofertas no le han faltado a un jugador de indudable calidad, algunas con más peso económico que la del Recre, pero Bustos quería ir "a un equipo con la ilusión de un objetivo ambicioso y con una afición que estuviese cerca en todo momento". El proyecto del Recre, por ende, "me venía perfecto para mi motivación", resume.

La última semana de mercado no fue nada tranquila para el delantero, pues a principios de la semana pasada su idea era la de continuar en el Alcorcón. Sin embargo, todo se aceleraría en los instantes finales y, "como no quería esperar al último minuto de mercado una opción en Segunda, me decidí por un club que me mostró su interés desde el primer momento. Un club como el Recre te llama, sobre todo a mí, porque la motivación es súper importante, no tanto lo económico".

Álvaro Bustos cuenta que fueron varios los que le recomendaron venir a Huelva, siendo uno de ellos Emilio Viqueira que, "si bien no quiere influir en mi decisión, sí me gusta que me dé su opinión. Me contó cómo era el club, la ciudad, la afición...", narra.

El flamante fichaje se define como un jugador "comprometido con el equipo, al que le gusta atacar, driblar, poner centros y marcar goles", en definitiva, "sumar goles". Y a eso viene a un club que aspira a mantenerse en la promoción de ascenso porque, "aunque esta categoría es muy complicada y hay que ir pasito a pasito, sabemos dónde queremos estar". Cabe recordar que Álvaro Bustos viene de dos ascensos consecutivos a Segunda División, primero con el Racing de Santander y después con el Alcorcón.