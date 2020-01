El Recreativo rasca y gana en Talavera (0-1)

El Recreativo había lamentado durante buena parte de la temporada que la suerte no le había acompañado y que había tenido algún que otro arbitraje que le había restado puntos, en Talavera se ha equilibrado todo un poco. En un partido malo en cuanto a juego por parte de los dos equipos, el Recre ha terminado llevándose el gato al agua en el tiempo de descuento, cuando ya el Talavera se encontraba con dos hombres menos y en un balón parado, un guión difícil de creer. Diego Jiménez ha sido el encargado de darle el triunfo a los albiazules.

De inicio Monteagudo realizó una gran cantidad de cambios para refrescar a un equipo que ha acumulado muchos partidos en los últimos días. Borja García relevó a Morcillo en el centro de la defensa, Fran ocupó la vacante que dejaron en el pivote los lesionados Sergio Jiménez y Gustavo y Chuli, Rubén Cruz y Alfonso formaron la tripleta ofensiva. Vaya por delante que el césped de El Prado era una auténtica calamidad y que imposibilitaba un juego fluido, pero ninguno de los dos conjuntos se planteó, ni siquiera, llegar a la portería contraria a través de un juego asociativo.

Los dos conjuntos abusaron del juego directo y eso provocó que defensores y delanteros acabasen el primer tiempo con dolor de cabeza. Apenas se pisaron las áreas. De hecho, los porteros no tuvieron que realizar ninguna intervención en los primeros 45 minutos. El Talavera se asomó a las inmediaciones de Nauzet con un centro lateral de Zamorano que Héctor remató muy por encima de la meta recreativista. La producción ofensiva del Recreativo se limitó a un remate de Rubén Cruz que Sedeño sacó bajo palos, aunque la jugada estaba invalidada. Antes del descanso Gerard probó fortuna con un disparo desde el balcón del área que se marchó muy desviado.

El segundo tiempo amaneció con un cambio en cada equipo. El Recre solo cambió de piezas con la entrada de Irizo por Alfonso. El guión del partido no cambió en demasía. El balón se movía como un conejo por el césped del El Prado y eso obligaba a ambos conjuntos a seguir abusando del juego directo. Sin embargo, sí que hubo una variación con respecto al primer acto, y es que el Decano se acercó al gol de verdad. Primero en una falta lateral de Nano que remató Borja García algo desviado y luego con una opción de Fran. El canterano rompió a la espalda de la defensa y recibió un balón en largo en ventaja tras pugnar con el central. El onubense se plantó ante Barbero, algo trastabillado, pero con fuerza suficiente para buscar batir a Barbero por bajo, pero el meta aguantó bien en el mano a mano y sacó el remate con su rodilla.

Pudo ganar el Recre, pero también pudo perder. A falta de quince minutos para la conclusión el exalbiazul Cristian Fernández ganó la espalda a la defensa por el costado del área y logró sacarse un disparo que se encontró con el cuerpo de Nauzet. El rechace le llegó en el punto de penalti a Cidoncha, que tuvo tiempo para parar el esférico y chutar antes de que el meta del Recreativo pudiera recuperar su posición, pero el lanzamiento del centrocampista del cuadro talaverano se topó con Diego Jiménez, que salvó sobre la línea el tanto local.

El partido parecía esfumarse sin reparo con el empate a cero en el marcador, pero el Recre se llevó los tres puntos en un par de minutos locos. Primero el colegiado expulsó con justicia a Cidoncha, que vio su segunda amarilla tras una dura entrada a Fran, y luego, con menos acierto, a Expósito, también por doble amarilla, por una falta a Isi Ros. Lo cierto es que el colegiado se podría haber ahorrado la segunda amarilla del que fuera lateral del Recreativo (aunque no llegó a debutar), pero dicen las leyes no escritas del fútbol que en el balón parado no se nota la inferioridad. El Talavera sí que lo notó porque la falta en el lateral del área la puso con suavidad Quique Rivero en el segundo palo y allí apareció libre de marca Diego Jiménez para rematar cruzado ante la mala salida de Barbero. El balón dio en el palo y entró, el capitán miró al línea y se quitó el brazaleta para besarlo mientras corría hacia la hinchada albiazul. Un minuto después lo que celebró el Recre fue el final del encuentro, no hubo tiempo para más.

Ficha técnica:

Talavera: Barbero; Expósito, Nandi, San José, Sedeño; Oca (Ángel López, 46'), Reguera, Cidoncha, Zamorano (Cristian Fernández, 63'), Sergio Martínez y Héctor.

Recreativo: Nauzet; Cera, Diego Jiménez, Borja García, Nano; Fran, Quique Rivero, Gerard (Isi Ros, 71'); Chuli, Rubén Cruz (Quiles, 63') y Alfonso (Irizo, 46').

Gol: 0-1 (91') Diego Jiménez.

Árbitro: Delfa Ramos (C. Extremeño). Amonestó a los locales Cidoncha y Expósito, a ambos en dos ocasiones, por lo que fueron expulsados en los minutos 88 y 89, respectivamente, y a los visitantes Nano, Diego Jiménz, Borja García y Cera.

Incidencias: Municipal de El Prado, pobre entrada.