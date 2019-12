Sergio Sánchez: "Espero que la gente se sienta identificada con el monumento a la afición"

Son días de celebración por el recreativismo. Lejos de tener similitud con cualquier otro club, el Decano no limita sus alegrías a gestas deportivas. El Recreativo está vivo, y lo está desde hace 130 años. Esa es razón suficiente para festejar, así lo sabe los que nacieron en esta tierra, como el escultor Sergio Sánchez, y los que vinieron para enamorarse de ella, como Antonio Núñez. Ambos fueron los protagonistas de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar ayer en El Paraíso de Gonzalo, situado entre la Plaza de las Monjas y la Gran Vía.

Con nervios y responsabilidad espera Sergio Sánchez un día que guardará para siempre en su recuerdo, pues el próximo miércoles (17:00) se descubrirá el monumento a la afición que ha realizado el artista onubense. Eso sí, no habrá contratiempos de última hora, al menos por su parte, ya que hace tiempo que “mi parte del trabajo está terminada, no sé cómo lo llevará el fundidor, pero a mí me llaman en julio, hago mis cuentas y hablo con el fundidor para ver si estábamos a tiempo y él me dice que sí y no ha habido ningún problema en la confección del mismo”.

Comenta el escultor que ha quedado “contento” con el resultado de su obra: “Es difícil hablar de arte, pero la gente sí sabe lo que le gusta y lo que no. Yo lo que pretendo es que la gente se sienta identificada, que haya ese recuerdo de domingo con familiares... En lo técnico creo que es una obra digna, ya luego habrá gente a la que le guste más y gente que le guste menos, pero es un monumento que no es solo para admirarlo, sino que es para que la gente entienda que ese monumento es para ellos, porque así se lo merece la afición del Recreativo”.

La obra tendrá un trasfondo especial, ya que perpetuará la importancia que ha tenido el recreativismo en la longeva historia del Decano, teniendo un componente pedagógico: “Contiene todos los relieves históricos que hacen que el monumento tenga un componente didáctico, dentro de las condiciones y con el tiempo que teníamos”. El autor señala que ha podido trabajar “sin ninguna pega” y que ha tenido libertad para poder realizar “todos los cambios que hemos pensado oportunos una vez comenzado el proyecto”.

Aunque Sergio Sánchez lleva toda una vida dedicado al arte, no duda en afirmar que el monumento a la afición ocupará por siempre un lugar privilegiado para él: “Llevo muchas obras, pero con esta he sentido algo especial. Se han juntado mi trabajo y algo especial para mi vida, que es el Recreativo. He disfrutado mucho en el taller durante la obra. El Recre es parte de nuestras vidas, no solo cuando las cosas van bien y se gana en el Bernabéu. Los recreativistas estamos en las buenas y en las malas y por eso se han merecido este monumento”.

Al margen del monumento a la afición, Sergio Sánchez también ha sido el encargado de diseñar el premio Mackay: “Cuando me dijeron que había que hacer algo diferente a lo normal me puse en contacto con Charlotte Mackay y le pedí fotos de su abuelo. Creo que la cabeza de Mackay ha quedado con una proporción bastante adecuada, estoy satisfecho también”.

Para Antonio Núñez no hay debate acerca del papel de la afición del Recreativo: “Es de la parte de Huelva que más merece este reconocimiento. De las patas de la mesa que han sostenido al club, la afición ha sido la más importante, sin ninguna duda. He tenido la suerte de poder vivirlo”. “La situación por la que pasó el Recreativo en otro sitio hubiera terminado con la fundación de un nuevo club, pero aquí eso no pasa, por todo lo que representa el Recreativo para la ciudad. Igual pasó con el BIC, que permite la expropiación, todo es porque es el Decano”.

Del monumento entiende que “le va a dar personalidad al estadio. En otros sitios hay lonas con el escudo, fotos de jugadores, de la afición... Y eso le podría venir bien al Nuevo Colombino para ser más reconocible desde fuera”.