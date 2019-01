Salmerón: "La plantilla está mucho más tranquila"

Las buenas sensaciones con las que el Decano despidió el año no han abandonado el vestuario del Recreativo tras el parón invernal. Eso, al menos, es lo que ha señalado el técnico del conjunto albiazul, José María Salmerón, en rueda de prensa tras el entrenamiento de hoy. “Las sensaciones son muy buenas, la gente está trabajando muy bien, con mucha ilusión y con ganas de sumar los tres primeros puntos del año”.

A todo ello ha contribuido que la aprobación en Pleno Extraordinario de la inyección de 3,8 millones por parte del Ayuntamiento que permitirá al club terminar la temporada sin sobresaltos: “Obviamente estamos mucho más tranquilos y la plantilla está mucho más tranquila después de haber sufrido mucho. Podemos pensar únicamente en entrenar y en competir cada semana y eso es perfecto”.

La estabilidad institucional ha propiciado que los jugadores importantes de la plantilla hayan ignorado los cantos de sirena de otros clubes, por lo que Salmerón no espera la salida de futbolistas con los que cuenta: “Como entrenador siempre tienes la sensación de que hay jugadores que son apetecibles y que están tocados otros clubes y esas sensaciones han desaparecido. Espero que todos los que están sean jugadores importantes en la segunda vuelta”.

Para el Recre acudir al mercado de fichajes será una obligación por una cuestión numérica, ya que en las últimas horas se han oficializado las salidas de Lolo Plá y Mario Hernández. El míster albiazul ha señalado al respecto que “en lo personal puedo hablar muy bien de ellos, se habían adaptado muy bien al grupo, pero por situaciones distintas han tenido que salir. Mario no ha podido jugar y han sido seis meses muy difíciles para él y lo ha pasado mal. No lo hemos podido retener. Juega un puesto en el que nos podía ayudar, pero él ya tenía la decisión tomada. Lolo Plá ha tenido mala suerte, llegó con problemas físicos y la competición es la que te va dando su sitio. Tiene muchas cualidades y es un jugador importante en la categoría”.

Sobre las posibilidades del Recre en el mercado ha asegurado que “queremos dotar al equipo de las cualidades de las que ha adolecido en la primera vuelta. Tenemos que ir mejorando poco a poco en lo deportivo. Se ha abierto el plazo y esperamos hacer alguna cosa y reforzarnos, que sería lo ideal para lo que viene. Todo el mundo se refuerza y en la segunda vuelta es mucho más complicado sacar los partidos”. Entre las prioridades está encontrar “un jugador con más remate, más poderoso en el juego aéreo, porque es una cualidad que no hemos tenido en la primera vuelta”. También ha dicho que “nos reforzaremos en función de las salidas. En cuanto a número de jugadores hay que reforzar la defensa, luego habrá que ver si podemos acceder a algún sub-23 con desborde. La intención es salir del mercado más fuertes”.

Ha continuado indicando que “hay perfiles que vamos a trabajar para encontrarlos en el mercado, aunque va a depender de las posibilidades económicas. Hay jugadores importantes a los que no podamos acceder. Si me dieran carta blanca reforzaría todo, cuando comenzamos la idea era llegar a este punto como estamos y reforzarnos potentemente. Esa era la idea inicial, pero las condiciones son las que son. Queríamos llegar entre los seis o siete primeros para reforzarnos y pelear por estar lo más arriba posible”.

Acerca del encuentro del próximo lunes ante el Villanovense también ha hablado Salmerón. Del rival ha dicho que “empezó mal, pero lleva una buena línea. Será muy complicado, más en su casa, espero un partido de Segunda B. Es un equipo que va a ráfagas, que es capaz de hacer gol en cualquier momento porque tiene gente habilidosa y que puede hacerte daño. Hay que dominar todas las facetas del juego porque habrá momentos en los que dominemos y otros en los que lo pasaremos mal. Es un equipo que nos va a hacer sufrir, lleva once partidos sin perder y la dificultad es grande”.

El preparador albiazul ha dejado abierta la puerta a realizar más cambios que el obligado de Iván González por sanción y ha avisado que el equipo pueda salir al Romero Cuerda con cualquiera de los dos sistemas con los que ha trabajado en la presente temporada: “No va a haber cambios muy radicales, pero sí puede haber algún cambio. Tenemos a Iván fuera, pero hay posibilidades de jugar con los dos sistemas que venimos utilizando. El equipo no va a tener problemas en este sentido”.

Eso sí, el míster recreativista no podrá contar aún con Marc Caballé, a pesar de que se ha incorporado parcialmente al trabajo con el grupo: “Esperemos que la semana que viene pueda estar ya totalmente con el grupo. No podremos contar con él hasta que entre definitivamente en el grupo”. Sí que tiene opciones de integrar la convocatoria Ikwu aunque, que ya puede ser alineado, aunque Salmerón ha avisado que el nigeriano seguirá alternando el primer equipo y el Atlético Onubense: “Lleva trabajando con nosotros desde que llegó y cuando lo necesitemos podrá jugar y cuando no lo hará con el B porque lo ideales para los chicos jóvenes es que sigan compitiendo”.

Por último, y en lo que respecta a la posible rescisión de contrato con Eurosamop y a la marcha, en ese caso de Óscar Carazo, ha indicado que “no me voy a meter en lo que sea bueno para el club, pero sí tengo claro que Óscar Carazo es el director deportivo del Recre y ha estado con nosotros día a día y nos ha ido solucionando todos los problemas, dándonos tranquilidad al cuerpo técnico y la plantilla. Su salida no sería buena para nosotros. Ha hecho un trabajo muy bueno y lo sigue haciendo”.