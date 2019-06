El inicio de un nuevo camino para el Recreativo

Escribió Marcos en la Biblia tras la resurrección de Jesucristo: “¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado”. La cita viene que ni pintada para la ocasión. El Recreativo quemó una bala ante el Fuenlabrada y su condena no ha sido otra que tener que transitar por el camino largo, el de las tres eliminatorias hasta la celebración en la fuente de la Avenida de Andalucía. El golpe en el Fernando Torres fue tan duro como inesperado y eso parece haber borrado de la memoria la trayectoria inmaculada de un equipo que ha compartido estadísticas en los últimos meses con el Barcelona o el Manchester City.

Un borrón en los últimos 24 partidos no es suficiente para poner en tela de juicio a un equipo que se ha proclamado campeón del Grupo IV y que tuvo como premio un paracaídas. Agotado el comodín del tropiezo, el Recreativo visita mañana Anduva (12:00) con la intención de recuperar creyentes y demostrar que la segunda vuelta realizada por el conjunto de Salmerón no es fruto de ninguna casualidad, más bien todo lo contrario.

El Recreativo tendrá el reto de lograr un tanteo favorable que le permita recuperar creyentes

No es menos cierto que nada tienen que ver los play off con la fase regular y que el Mirandés es un conjunto con el empaque suficiente como para hacer sufrir al Decano. Pero, por mucho que Anduva empuje y que lo haga con el alma, el estadio burgalés no será ni una cuarta parte de lo que fue el Nuevo Colombino el pasado domingo. A ello hay que sumar el trato señorial que el combinado de Miranda de Ebro ha dado al club decano y a su afición, por lo que no se espera la encerrona vivida hace quince días en la capital de España.

Vuelve el Decano con ánimos renovados y con la lección aprendida. La eliminatoria dura 180 minutos y la única forma de superarla es siendo uno mismo, como ocurre con otras muchas cosas en la vida. El Recre tendrá que ser fiel a lo que le ha llevado a ser uno de los cuatro mejores equipos de la Segunda División B durante la liga regular y buscar marcadores cortos, en los que destacan sus virtudes y se minimizan sus defectos. En esa búsqueda del equilibrio estará la alineación de Salmerón. El técnico recuperará a Iván González, que no pudo jugar ante el Fuenlabrada en el Nuevo Colombino, mientras que la única ausencia albiazul será la de Carlos Fernández, que fue sancionado por el Comité de Competición tras ser expulsado. El jiennense podría haberse ahorrado la entrada que le ha convertido en el primer descarte de la lista de hoy, como también pudo haber tenido algo más de mano izquierda el colegiado de la contienda, que no demostró entendimiento alguno del juego. Charaf se perfila como el otro jugador que no se vestirá.

Salmerón tendrá que realizar un descarte en la convocatoria antes del inicio del choque

El Mirandés también tendrá una baja destacada, la de su delantero Matheus. La dinámica de los locales es completamente distinta a la del Recre, ya que llegan con la moral por las nubes tras remontar al Atlético de Madrid B. Los de Miranda de Ebro se han caracterizado durante todo el año por ser un conjunto muy sólido en su estadio. La supremacía burgalesa en los centros laterales y el dominio de las jugadas a balón parado –tiene muy buenos lanzadores– le ha servido para hacerse fuerte en casa.

El Recre no volverá la cara porque también domina esos aspectos del juego. Además, alrededor de 200 albiazules formarán la resistencia recreativista y que es una verdad como un templo que al Decano su gente no le va a fallar.