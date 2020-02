Monteagudo: "En el balón parado nos vuelven a matar"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha acudido a la sala de prensa del Nuevo Colombino al término del encuentro entre su equipo y el Mérida para aceptar que "el balón parado nos ha vuelto a matar" y que "nos han hecho tres goles y perdemos dos puntos del 80 al 90". "La primera parte fue normal y pierdes 0-2 al descanso, pero el equipo tuvo capacidad para remontar, mete 3 goles y da sensación de que va a hacer el cuarto", ha continuado comentando. Para acabar el análisis sobre el desarrollo del choque ha explicado que "la segunda parte fue muy dominadora y los cambios nos dieron mucho".

El empate deja al entrenador recreativista caminando sobre el alambre y acepta que "en el fútbol todo puede pasar. La confianza se pierde. La gente estaba muy contenta cuando llegué porque venía de Lugo y de ser campeón con el Cartagena y ahora no está tan contenta lógicamente, pero yo no pienso en eso".

El de Valdeganga ha admitido que "no estoy consiguiendo lo que quiero. Parece que tenemos que ir perdiendo para sacar lo bueno. Somos un equipo disperso". "No pienso mucho en lo que pueda pasarme a mí y si el proyecto se termina. No sé lo que piensa Zamora o Manolo Zambrano. Estoy fuerte y sé que tengo que hacer cambiar la opinión de la gente, que es muy agradecida. Es capaz de matarte en la primera parte e irse contenta en la segunda parte", ha añadido.

Cuestionado por el rendimiento de sus jugadores ha comentado que no está decepcionado y que "ellos pueden decir lo contrario. Es una cosa de todos, necesitamos del grupo. Cuando hay algo ganado no puede venir nadie a quitárnoslos. Se nos han escapado muchos partidos en los últimos minutos. He sido jugador de fútbol y sé hasta dónde llega el entrenador. Ellos deciden y meten gol, pero es compartida la responsabilidad. Eso va con la personalidad del futbolista y se tiene o no se tiene".

Sobre la clasificación ha comentado que "el futbol es tan caprichoso que no te puedes permitir el lujo de decir nada y veo que no somos fiables. Tenemos que afrontar cada partido sin pensar en estar por debajo. Es una incertidumbre muy grande y depende de nosotros sumar puntos y alejarnos de ahí".

De la fragilidad defensiva en el balón parado ha aseverado que "en la primera parte la mancha es el balón parado. Nos marcan el primer y el segundo córner, un equipo que no marca. Eso motiva a cualquiera. Es el déficit que tenemos. Es un debe grande que tenemos, entre otros, y nos condena".

De su aportación a los jugadores en el descanso ha dicho que "les dije que le dábamos la vuelta, seguro. Estaba convencido, porque el 0-2 es un resultado peligroso, pero no era una superioridad para ir a más. Nos han hecho mucho daño en eso. Somos irregulares como en el juego".

Acerca de la jugada del empate ha explicado que "la falta última la teníamos que haber evitado. Que tiren pero no hacer falta y volvemos a dar un balón parado". Ha comentado que está "decepcionado con la irregularidad que tenemos y no conseguimos ser constantes". Por último, también ha lamentado que "hemos dejado escapar que la gente se fuera contenta dentro de la depresión. Nos habríamos reafirmado de darle la vuelta a un partido ante un equipo que se juega la vida. Sumas todo y es el equipo de este año".