David Cabello: "Los jugadores están locos porque llegue el partido ante el Recreativo"

Recreativo de Huelva y El Ejido se enfrentan este domingo (Nuevo Colombino, 12:00) en un partido importante para ambos; para los locales porque están obligados a romper su mala dinámica y sumar un triunfo que asegure la continuidad de Abel; y para los almerienses porque también necesitan sumar puntos, en su caso para salir de la zona de descenso (penúltimos).

El entrenador de El Ejido, David Cabello, asegura en la previa del encuentro que “todos los equipos lo tienen señalado en el calendario (el enfrentamiento con el Decano) sobre todo por el ambiente que se puede vivir, por lo que se respira en la ciudad, por el apoyo incondicional que tienen sus aficionados y cómo acuden en masa a apoyar a su equipo y también la exigencia que tienen sobre él”.

“Nos vamos a enfrentar a un equipo que no anda en un buen momento, al igual que nosotros; le faltan puntos, la exigencia es máxima, espero que podamos ofrecer una buena imagen, un buen fútbol y buscar los tres puntos que es lo que necesita este equipo para crecer”, añade.

La presión que pueda ejercer el público “es un arma de doble filo, sin duda; cuando la situación es favorable y el viento lo tienes a tu favor es un plus, pero cuando la situación no es la mejor, y han hecho cosas muy buenas pero no han tenido los resultados esperados, se puede volver en contra”.

Para Cabello, “tenemos que afrontar el partido desde la perspectiva de que ellos van a tener un apoyo incondicional por parte de su gente, y vamos a ver los momentos del partido cómo se dan e intentaremos hacer un partido en el que seamos capaces de hacerle daño al rival en esos puntos débiles, donde pueda estar sufriendo; para nosotros lo más importante es conseguir una victoria que necesitamos y todos esperamos ansiosos, porque desde que acabó el encuentro del pasado domingo (derrota en casa por 0-1 ante el Mar Menor con un gol en el descuento) estamos centrados en este, con muchísimas ganas, porque cuando vienes de una derrota inesperada las semanas son largas y este partidos estamos todos locos con que llegue y afrontarlo con las máximas garantías, porque son súperimportantes los puntos que hay en juego”.

La única victoria que tiene el conjunto almeriense llegó en Utrera y ahora viene a Huelva con todo: “Sólo llevamos 6 jornadas y sólo tenemos 4 puntos en nuestro casillero. Hay que ser realistas, consecuentes con la situación que vivimos actualmente, no hay que generar ningún drama aunque es cierto que estamos necesitados de puntos. El domingo hay tres en juego y los necesitamos para tener más tranquilidad e ir creciendo como equipo como todos esperamos”.

La clasificación está bastante igualada, salvo los tres primeros clasificados que han dado un pequeño estirón: “Esto es muy largo, hay una brecha importante en una serie de equipos, pero todos van a tener ese bache que le hará recortar puntos. Nosotros nos centramos en el domingo, no podemos ir más allá. Ahora mismo sólo podemos controlar el partido ante el Recreativo y es en lo que nos centramos para conseguir esos puntos tan valiosos”.

Reitera que sus jugadores “están locos porque llegue ese partido y afrontarlo con las máximas ganas y la máxima ilusión de intentar darnos una alegría, tanto a la afición como a nosotros”.

David Cabello destaca que “no sé cómo van a afrontar ellos el partido, sé cómo lo voy a afrontar yo, sé lo que tengo claro y lo que llevamos trabajando durante la semana. Lo que proponga el rival, hasta que no pite el árbitro no vamos a saber nada; tenemos que estar preparados para cualquier situación que se pueda dar en el partido, hay que tener claro qué hacer en cada momento. No me preocupa cómo puedan salir”.

El estilo de juego de El Ejido no variará en su visita al Nuevo Colombino: “El ADN del equipo es ganar los tres puntos, no se trata de jugar de una manera o de otra, hay que conseguir los tres puntos. Yo adapto el juego a las circunstancias, al contexto, al rival, a los jugadores que salen de inicio..., todo eso son condicionantes para que luego en el juego se puedan dar unas cosas u otras. Vamos a ver qué partido nos encontramos”, concluye.