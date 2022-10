El Recre aparca el debate: Abel se sentará en el banquillo

Abel Gómez se va a sentar en el banquillo del Nuevo Colombino frente al Poli Ejido el próximo domingo. Fin del debate, al menos queda aparcado. Tras sopesar todas las opciones y variables existentes, en el Nuevo Colombino pesa más la realidad de la clasificación y el trecho de competición que todavía resta por delante que las malas sensaciones evidentes que transmite el Decano en estas seis primeras jornadas del campeonato.

El debate interno existe y ha existido desde que el colegiado pitó el final del encuentro en El Maulí de Antequera. El recuerdo reciente las temporadas del doble descenso y la anterior en las que la tibieza en la toma decisiones postergó lo que resultó inevitable pesa en el ánimo de los rectores. El Recre lleva ya cuatro jornadas consecutivas sin ganar, con síntomas de atasco y pocos brotes verdes a los que aferrarse. No obstante, en la zona noble del Nuevo Colombino consideran que seis jornadas no es tiempo suficiente para tomar una decisión de esa magnitud. La consecuencia inmediata es que el entrenador dirigirá al equipo contra el Poli El Ejido este domingo. Eso sí, solo una victoria lo puede mantener en el cargo. Las dudas que puedan quedar aplacadas durante la semana serían indefendibles si el Decano no le gana a su próximo rival.

Con este escenario es más que evidente que el choque contra los almerienses será un ultimátum en toda regla para Abel Gómez. El técnico tiene una bala en la recámara. Si gana y sobre todo es capaz de ofrecer una buena imagen a la afición recreativista tendrá crédito para seguir en el puesto, margen con el que reconducir la situación. A su favor habla la propia clasificación. Los albiazules pese a llevar cuatro jornadas sin ganar siguen igualados a puntos con el cuarto y el quinto clasificados, que son el San Roque de Lepe y el Torremolinos, ambos con ocho puntos. Sí que hay un escalón con la tercera de plaza en adelante, donde ya la distancia es de más de un partido.

El objetivo recreativista en una competición de 18 equipos es recortar ese terreno perdido antes del ecuador. Su objetivo no es otro que el ascenso de categoría y para ello se le hace imprescindible no perder el corte. Son 11 jornadas las que tiene por delante para hacerlo.

El Recre recibe este domingo a un oponente que solo ha ganado un partido, en la jornada tres contra el Utrera en feudo sevillano. Ha perdido sus otros cinco partidos y tiene la defensa más goleada del grupo. El problema para el Recre es que la suya ha encajado los mismos tantos que la almeriense.

Sobre el papel es un rival propicio para ese efecto reacción en el que confían en el Decano. Eso sí, también es un caramelo envenenado. Ganar es una necesidad y obligación. No hacerlo no tendría ninguna justificación posible. Abel Gómez lo sabe.