Recreativo - Cádiz Mirandilla: Salir, jugar y ganar

En el fútbol espantar los males, las dudas y las incógnitas pasan por salir, jugar y ganar. Parece fácil pero 90 minutos son muy largos cuando el balón rueda por el verde. Pero ahora mismo es lo que necesita el Recreativo de Huelva. Después de dos encuentros sin conseguir la victoria y dar la sensación de estar por debajo del rival sobre el campo, el Decano necesita este domingo ser más fuerte que su contrario, que el juego guste y que vaya de la mano de los tres puntos. Con esa esperanza se sentarán los aficionados recreativistas en el Nuevo Colombino a partir de las 18:30. En la otra mitad del campo estará el Cádiz Mirandilla, que llega a Huelva sin haber ganado ninguno de los tres últimos partidos, así que los objetivos de ambos equipos pasan por similares escenarios.

Con la idea clara del ascenso de categoría, la necesidad del Recre es prioritaria. Ganar. Cierto es que Abel Gómez señaló en la rueda de prensa al encuentro que no equipo que ascienda ni descienda en septiembre, y no le falta razón, pero no hay que olvidar que en una liga tan corta y con tan pocos equipos no sumar tres puntos en varias jornadas consecutivas es sinónimo de abrir una brecha con los mejores que después es muy difícil arreglar. Lo que son las cosas en esta categoría es que una victoria del Decano volvería a aupar al equipo con los mejores, mientras que una derrota podría dejar al Recre en mitad de la tabla.

Mientras que otras temporadas el problema a resolver era el gol, lo que ha dado que hablar en este inicio de campaña es la sensación que deja el equipo sobre el campo. Una debilidad en ciertos momentos del partido que hacen de los albiazules vulnerables ante el rival. Y eso que el Decano tiene calidad. Pero falta redondear un encuentro para coger la confianza plena y asentar la tranquilidad en los corazones recreativistas.

Hay muchas incógnitas de cómo saldrá al verde el Recreativo de Huelva este domingo. La primera es su once inicial. Mejor dicho, los que se vestirán de corto. Ha sido una semana con la enfermería muy presente. Las molestias de varios jugadores puede que haya novedades tanto de los que juegan como del sistema. Hay que recordar que las lesiones siguen vetando para jugar a Juan Delgado, Edmilson, Enric Martínez y Cancelo. Por otro lado, Abel Gómez confirmó que Juanjo Mateo no había entrenado prácticamente en toda la semana debido a problemas en el isquio. "Ya veremos la decisión que tomamos", de cara a este compromiso liguero. Bernardo también tiene molestias y ha trabajado parcialmente, y Pablo Caballero tiene un golpe en las costillas.

Toda la jornada del Grupo 4 de la Segunda RFEF se juega este domingo. El encuentro entre el Recreativo y el Cádiz Mirandilla pondrá el cierre a la quinta semana de la competición. Habrá que esperar al término de la misma para ver si se ha roto la tabla en algún punto después de quince puntos disputados.