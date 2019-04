Borja Díaz: "En otra temporada ya estaríamos metidos en 'play off' con 63 puntos"

Borja Díaz es uno de los jugadores de la plantilla del Recreativo que más soluciones da a Salmerón. El centrocampista ha intercalado titularidades y suplencias en lo que va de campeonato, pero siempre ha puesto su polivalencia y trabajo al servicio del equipo. El ex del San Sebastián de los Reyes ha atendido a los medios al término del entrenamiento de hoy para asegurar que ve al equipo "muy bien, con ilusión. Estamos muy contentos por cómo se ha desarrollado la semana y por los resultados del pasado fin de semana, sobre todo por el nuestro. Ahora tenemos un partido complicado ante el Sevilla Atlético, que lleva varios meses sin perder en casa".

Asevera el madrileño que el triunfo ante el Talavera "nos ha venido muy bien moralmente. A todos nos gusta hacernos fuertes en casa, son los puntos más importantes. Esta es la línea a seguir, aunque nosotros estamos teniendo un buen rendimiento en casa y fuera. Nosotros iremos a por los tres puntos a Sevilla y, si no puede ser, intentaremos traernos al menos uno". Pero avisa el mediocentro de la dificultad que entraña el duelo del domingo: "Es un rival muy fuerte. Llevan sin perder en casa desde noviembre. Son chavales que van a estar dentro de nada en Primera División, que entrenan con el primer equipo. Ya no tienen los errores de la primera vuelta y lo vamos a pasar mal allí, son un buen equipo, pero nosotros también tenemos nuestras armas".

Para contribuir al triunfo se desplazarán a la ciudad deportiva hispalense más de un millar y medio de aficionados recreativistas, algo que Borja Díaz agradece: "En Málaga o San Fernando ya se notó el apoyo. Estamos muy contentos e ilusionados".

"La clasificación no sirve para nada en estos últimos partidos porque todos los equipos nos jugamos mucho"

Sobre la complejidad que supone el lograr triunfos en la recta final del campeonato ha comentado que "hemos visto resultados de rivales que van arriba. Los de abajo están apretando y quieren conseguir la victoria también. Se están poniendo las pilas porque se juegan el descenso. Es normal que cueste ganar porque el play off es importante, pero también lo es no descender. La clasificación no sirve para nada en estos últimos partidos". Por ello, Díaz aboga por guardar la calculadora: "Es imposible hacer cálculos. Se intenta acertar y es imposible adivinarlo. Nosotros estamos en una zona privilegiada y dependemos de nosotros. No podemos mirar que llevamos 17 partidos sin perder, porque eso no vale para nada. Hay que demostrar partido a partido".

De hecho, el de la capital de España indica que lo primero es certificar la presencia del Recre en las eliminatorias por el ascenso: "Cuando consigamos el play off pensaremos en ser primeros, pero lo primero es asegurar el play off porque la competitividad es brutal entre los seis primeros. Si dijésemos que queremos la primera plaza estaríamos perdiendo la humildad, aunque siempre vamos a pelear por lo máximo que podamos". Ha lamentado el centrocampista que la competición haya elevado el nivel de puntuación necesaria para entrar en el play off: "Quizás con 63 puntos ya estaríamos metidos en play off en otra temporada. El año pasado bastó con 60 puntos. Va a estar carísimo".