El Recreativo espera que su ritmo no pare ante el Atlético Sanluqueño

Tres victorias consecutivas han vuelto a disparar las expectativas de un Recreativo que puede tener algunos defectos, pero que acumula mucha dinámita de medio campo en adelante y que ha firmado su mejor comienzo en Segunda División B desde su último adiós al fútbol profesional. El cuadro de Alberto Monteagudo pagó el peaje de ser un equipo completamente nuevo en las primeras jornadas, pero poco a poco ha ido engrasando su maquinaria hasta auparse a la zona noble. Lo ha hecho el conjunto albiazul a pesar de las muchas complicaciones que ha tenido que superar por culpa de las lesiones.

Tanto es así, que cualquier recuperación puede celebrarse casi como un gol. La presencia de Rubén Cruz y Alfonso en la convocatoria es motivo de alegría, sobre todo la del ex del Cartagena, que ni siquiera pudo completar la primera mitad del encuentro inaugural ante el San Fernando y que se ha perdido los cinco encuentros siguientes al de Bahía Sur. Pero como la alegría dura poco en casa del pobre, Monteagudo tendrá un nuevo problema para la visita de esta tarde a El Palmar. El preparador albaceteño no podrá contar con Nano, que se resintió el jueves de unas molestias que ya mantuvieron entre algodones desde antes del duelo ante el Don Benito de la pasada semana. Sin el ex del Almería al técnico le toca improvisar, ya que es el único lateral zurdo natural de la plantilla.

Las opciones son desplazar a un lateral derecho a la izquierda, teniendo más probabilidades Cera, ya que Óscar Ramírez es más profundo; o desplazar a un central (Diego Jiménez o Morcillo) a la izquierda y dar entrada en el once a Borja García. Lo más probable es que sea Cera el que ocupe el lugar de Nano. El resto del equipo no debe variar mucho con respecto al que salió de inicio en el Nuevo Colombino el pasado domingo, aunque el buen momento de Carlos Martínez podría hacer peligrar la titularidad de Gerard Vergé. Quique Rivero, Víctor e Irizo no han viajado con el equipo, ya que siguen recuperándose de sus lesiones.

En frente estará un Atlético Sanluqueño que ha comenzado la campaña queriendo evitar el sufrimiento del pasado año. Abel Gómez, que colgó las botas para llevar al Leti a la permanencia se ganó su renovación y ahora mantiene a los gaditanos en una zona tranquila y con una única derrota en lo que va de campeonato, la sumada, precisamente, en El Palmar ante el Cartagena (0-1). También en casa llegaron los dos únicos triunfos verdiblancos hasta la fecha, el primero en el derbi ante la Balona (1-0) y el siguiente ante el Mérida (3-0).

En el bando gaditano habrá varios viejos conocidos por la afición albiazul, como el lateral derecho Navas, que pasó por el juvenil y el filial del Decano; el centrocampista David Segura y el delantero Dani Güiza. El jerezano cuenta con otro ilustre delantero que le acompaña en las labores ofensivas, el ex de Levante, Xerez o Málaga Álex Geijo.

Los locales se están caracterizando por tratar de llevar la iniciativa de sus partidos a través de un fútbol combinativo, es decir, lo mismo que intenta el Decano, por lo que, sobre el papel, el choque podría ser bastante atractivo, aunque cualquier aficionado albiazul firmaría un resultado como el de la pasada campaña, en la que el Recre venció por 0-3 con una gran segunda parte en El Palmar. Lo que sí será muy parecido al choque del año pasado será el ambiente, ya que unos 700 onubenses acompañarán a un Decano que busca continuar con su buena racha.