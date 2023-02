El Recre “tiene que crecerse ante las adversidades”

El Recre vivió una mañana para olvidar en tierras gaditanas donde sopló fuerte el levante y no, precisamente, a favor del Decano. El conjunto albiazul hizo todo lo posible por conquistar la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz pero la suerte no sonrió a un Recre que estuvo enchufado pero que no consiguió conquistar la portería rival.

"Una derrota dura por la forma" así lo califica Abel Gómez tras un encuentro en el que el Recre salió a por todas pero no sacó nada positivo del partido con el Cádiz Mirandilla. Un rival que llevaba sin ganar desde el pasado mes de noviembre y que en la jornada 22 rompió la mala racha. En la primera parte el Recre debió "irse con la ventaja en el marcador" teniendo en cuenta "el juego y las ocasiones". En la segunda mitad el Recre "siguió manteniendo el rítmo del partido", el equipo "generó mucho" pero este domingo fue uno de esos días "en los que la pelota no quiso entrar" y el equipo "no tomó buenas decisiones" en las "situaciones cerca del área".

"Un gol el propia puerta" de Fran Ávila y "la mala fortuna" marcaron la cita con el filial cadista que se unió a la mala gestión arbitral de Broncano. El técnico recreativista ha preferido mantenerse "callado" y no mostrar su opinión sobre el colegiado que no vio "tres penaltis muy claros" y el gol que "no se sabe si entra o no". Unas acciones que una jornada más "penalizan mucho" al Decano.

Para el encuentro de este domingo, Israel Peter era baja, una "ausencia importante" y Salinas fue elegido para salir en su lugar. Salinas "hizo un buen trabajo" durante todo el partido "generando más situaciones cerca del área", en ese aspecto el jugador "ha estado bien".

"Cuando se pierde es muy difícil sacar algo positivo" pero "hay que tener la cabeza fría". El Recre ha hecho "un buen partido" porque "ha tenido el control". El rival se adelantó en el marcador por un gol en propia meta del recreativista Fran Ávila, "el fúbtol tiene estas cosas" así que el cuadro albiazul no tendrá otra opción que "analizarlo" para "seguir mejorando".

El técnico recreativista, jornada tras jornada recuerda que el conjunto debe pensar en él para cumplir y ya después fijarse en lo que hacen el resto de rivales. El equipo tiene que "centrarse en él mismo" por que si "no se gana" está "en las mismas". Nada se puede hacer si el Recre no suma pero en días como hoy, el Decano debe hacer borrón y cuenta nueva. "Analizar y ver las cosas" ese es el trabajo que tiene el equipo esta semana antes de enfrentarse al Antequera en el Nuevo Colombino (domingo 26, 12:30). Existe "una dosis de fortuna" que el conjunto ahora mismo "no está teniendo".

La segunda parte para el Recre era complicada con el viento en contra pero no valen las excusas. "La pelota no quiso entrar" y el Decano se fue de Cádiz con "una derrota que no mereció". "Cuanta más piedras haya en el camino, más fuertes tiene que ser" el equipo. Abel Gómez "mantiene esa mentalidad" y la "ha mantenido durante toda su carrera".

"El vestuario estará jodido" tras esta derrota por "como ha sido", pero a partir de este lunes "a pensar en todo lo que viene". "Todos tenían esperanza en este partido" para poder "sacar los tres puntos" pero el Recre "tiene que crecerse ante las adversidades" y "hacerse más fuerte".

El Decano tiene "que seguir mejorando" para un "tramo complicado de temporada" en el que "hay que ir a por todas" independientemente de las "sensaciones" del resultado. "24 horas de duelo y de análisis", el lunes será un día "para reflexionar" y el miércoles el equipo volverá al trabajo "con la mentalidad a tope".

Durante el año el conjunto "ha tenido muchas dificultades" y nunca ha tirado la toalla. Ahora en la recta final de la competición los recreativistas "no van a desfallecer" para dar lo mejor de aquí al 14 de mayo que finalice la liga regular.