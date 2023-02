Crónica Cádiz Mirandilla-Recre: Batacazo en territorio amarillo

Duelo vital para el Recre. Tras una semana con dinámica positiva después de haber conseguido los tres puntos ante el Atlético Sanluqueño, el conjunto de Abel Gómez viajaba hasta Puerto Real para enfrentarse a un Cádiz Mirandilla con la soga al cuello pero con un objetivo muy claro, cambiar la tónica y luchar para que los tres puntos se quedaran en casa. Y así fue.

Un Decano nuevo terminó el mes de enero y estrenó plantilla ante el San Roque de Lepe. Jornada tras jornada ha ido encajando sus piezas para dar dinamismo al juego y acercarse al objetivo. Así lo demostró la pasada semana en el Nuevo Colombino ante su afición y lo hizo en la mañana del domingo pero la suerte no sonrió a los albiazules.

Repitió once Abel Gómez para el encuentro ante el Cádiz Mirandilla. El equipo funcionó en el partido con el Atlético Sanluqueño y el entrenador recreativista dio continuidad a sus hombres pese a las lesiones y a las amonestaciones. Solo faltó Peter- baja esta jornada- y salió en su lugar Antonio Salinas. Un equipo sólido con las ideas claras desde el pitido inicial pero no fue capaz de conquistar la portería de Nando.

Otra final para el Decano, un partido vital para seguir sumando aprovechando la inferioridad del filial amarillo pero que este domingo mostró su mejor cara. Rompió la mala racha tras once semanas sin conocer la vitoria. El Recre salió al césped de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz con las cosas claras. El rival tenía un único propósito, ganar, pero se encontró con un equipo visitante superior en la primera parte que no estuvo del todo acertado. El Decano generó las suficientes ocasiones para haber conseguido la ventaja antes de marcharse a vestuarios pero el Recre no materializó esas llegadas.

Los de Abel Gómez intentaban adelantarse en el marcador e incluso el planté reclamó la pena máxima tras una falta muy clara sobre Antonio Salinas pero el colegiado extremeño pasó por alto la jugada. Más de lo mismo una jornada más. El 0-0 se marchó a la segunda mitad.

El filial cadista salió enchufado en los segundos 45 minutos. El plantel de Alberto Cifuentes acechó la meta de Rubén Gálvez en varias ocasiones pero tampoco finalizaba esas jugadas que lo pudieran adelantar en el luminoso. La temperatura comenzó a subir en el encuentro, unos primeros minutos igualados en el que el gol podría haber llegado para cualquiera de los dos conjuntos. Abel Gómez hizo movimientos en el once para dar más ritmo al encuentro pero de nada valió. Un centro del cadista Oliver le permitió adelantarse en el marcador después de que Fran Ávila marcara en propia puerta. Una condena para el Recre prácticamente al final del encuentro y que poco podía hacer con el tiempo totalmente en contra.

Poco tiempo de reacción tuvo el Decano que tocaba el esférico pero no pudo ir más allá. Hasta el 95 se marchó el partido en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz en una mañana para olvidar, en la que el Recre no tiró la toalla en ningún momento pero el viento no sopló de cara para una escuadra que tenía que volver, si o si, con los tres puntos a Huelva. Un batacazo de un Recre que se condena, aumenta distancias con el Antequera y un UCAM Murcia que acecha, mirando a los albiazules cada vez más cerca. Mientras que el Cádiz Mirandilla, que nada tenía que perder, tuvo una mañana mágica con un golpe fortuna que le dio los tres puntos.

El Recre no tiene margen de error. La segunda plaza peligra para los albiazules tras unos últimos minutos angustiosos en los que el Decano peleó por conseguir tablas antes del pitido inicial. Ya nada valió. La próxima jornada recibe al líder de la categoría, un duelo a vida o muerte, en el que el cuadro recreativista peleará en el Nuevo Colombino ante su afición con un Antequera imparable que vendrá a por todas aunque ya poco tiene que perder.

FICHA TÉCNICA

Cádiz Mirandilla: Nando; Genar, A.Salguero; Joaquín, Bastida, M. Diarra (Kensly, 81'), Rafa Llorente (Oliver, 81'), Moussa (Dani García, 53'), Carlos; Mwepu (Peru, 60'), Javirro (Etta Enyong, 60')

Atlético Sanluqueño: Rubén Gálvez; Juanjo Mateo, Manu Galán, Rubén Serrano, Fran Ávila; Josiel Núñez, Iago Díaz (Adrià Arjona, 73'), Javier Hyjek, Sergio Chinchilla, Salinas (Dopi, 62'); y Nacho Heras.

Gol: 1-0 Fran Ávila (p.p.82')

Árbitro: Broncano Suárez (colegio extremeño). Por parte del Cádiz Mirandilla amonestó a Moussa (49'), Kensly (87'). Al Recre, Manu Galán (55')

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz sin presencia de aficionados recreativistas en la grada.