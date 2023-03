El Recre quiere reencontrarse con el gol en El Ejido

El Recre emprendió en la tarde del sábado su viaje hacia la provincia de Almería para visitar este domingo al Ejido en Estadio Municipal de Santo Domingo a partir de las 17:00. Un encuentro a vida o muerte para el equipo de Abel Gómez que tiene que romper con la mala racha de resultados.

Para el encuentro de esta jornada, no se sentarán en el banquillo una semana más, Bernardo que continúa recuperandose de la intervención que sufrió en ambos pies y Josiel Núñez y Juanjo Mateo por sanción. Ambos futbolistas recibieron la quinta tarjeta amarilla el pasado domingo en el Nuevo Colombino ante el Antequera. El técnico recreativista tiene que estudiar bien como encajar sus piezas para el partido ante El Ejido tras una semana de reflexión y corregir errores. El Decano no puede tener excusas este fin de semana porque tiene mucho en juego. La novedad en la convocatoría viene de la mano de Peter y Alberto Trapero que vuelven a la lista. Peter recuperado ya del edema óseo que sufrió en el bíceps femoral se reincorpora al banquillo tras dos jornadas fuera del plantel. Trapero, última incorporación al Recre en el mercado de invierno, y que todavía no se ha estrenado con la camiseta albiazul, vuelve también a la convocatoria tras ser citado ante el Atlético Sanluqueño y el Cádiz Mirandilla.

La segunda plaza titubea para el Recre como esta jornada no saque el máximo beneficio a la final en territorio almeriense. Mucho por hacer y mucho que corregir respecto al encuentro anterior y todo eso lo tendrá que demostrar sobre el césped y durante los 90 minutos que dure el encuentro. Tras dos semanas sin puntuar, el cuadro albiazul tendrá que levantar cabeza para seguir peleando por su objetivo, certificar la segunda plaza para disputar el play-off a Primera Federación.

Nada está siendo fácil para el Decano que desde que comenzó el año no ha mostrado su mejor versión. El Recre tendrá que volver a ser lo que fue al inicio de temporada para dar un golpe encima de la mesa y aumentar distancias con el resto de rivales que pelean por hacerse con un puesto que lo lleve a jugar la fase de ascenso como el Yeclano, tercer clasificado, a tan solo dos puntos del Decano y UCAM Murcia (4º) y Recreativo Granada (5º) con 36 puntos y próximo rival del Recre en el Nuevo Colombino (domingo 12, a las 17:00)

El Recre tiene que volver a ser el protagonista ante El Ejido y reencontrarse con el gol tras dos semanas sin sumar y sin subir ningún tanto al luminoso. La falta de posesión de balón hace que los albiazules no generen ocasiones ofensivas por lo que tiene que seguir trabajando en ello y demostrar este domingo que ha corregido alguno de los errores que lleva arrastrando varias jornadas consecutivas. La pasada semana, el equipo desapareció por completo tras el primer gol del Antequera por lo que la capacidad de reacción también es un deber sobre el césped del Municipal de Santo Domingo si el carro del Decano se tuerce.

Al frente, El Ejido un conjunto que compite en su feudo tras ganar los dos últimos encuentros ante el Cartagena B y el Mar Menor. En el duodécimo puesto de la tabla del grupo IV de Segunda Federación con 28 puntos a dos del play-out de descenso a Tercera Federación, llega al encuentro con el Recreativo de Huelva con el objetivo de puntuar y con la moral por las nubes después de hacer un seis de seis en las dos semanas anteriores.