La primera final de un Recre fuera del play-off en 2023

Que al Recre le está costando arrancar en este 2023 es una evidencia. Ni el juego ni los resultados son los cabría esperar de un equipo que llegó al final del año con el liderato a tiro, hizo una inversión importante en el mercado invernal y planeó la ruta de la remontada. Su objetivo prioritario era la primera plaza. Hoy, ocho jornadas después, la tozuda realidad de la competición impone una revisión de metas y una reflexión profunda. Tanta que la visita a El Ejido del domingo puede ser un punto de inflexión en muchos sentidos. La tranquilidad que se transmite de puertas para afuera no casa con la sensación interna. El Decano necesita ganar a cualquier precio en Almería para espantar fantasmas y cerrar la crisis abierta. La afición ya lanzó un serio aviso el domingo pasado. Si no lo hace la marejada puede llevarse más de una cabeza por delante.

Los datos son duros. El Decano llegó al comienzo de año con 31 puntos en la segunda posición. Estaba a nueve del Antequera. En esas fechas y con el mercado recién abierto el plan pasaba por reforzar la plantilla, iniciar una segunda vuelta con ambición y esperar que los malagueños cediesen puntos por el camino. Ocho partidos después, el líder ha duplicado su ventaja hasta los 18 puntos y ya es inalcanzable. Una clasificación de la competición solo en 2023 lo colocaría en la décima posición empatado con el Vélez y fuera de los puestos de promoción. El ascenso directo ya es imposible. El replanteamiento del escenario obliga a mirar hacia abajo porque las rentas que le permiten al Recre ser todavía segundo no son eternas. El tercero sigue siendo el Yeclano, entonces a cuatro y ahora a dos. Pero es que UCAM de Murcia y Recreativo Granada aprietan con fuerza. Ambos se encuentra a cuatro puntos. Los estaban a diez el 7 de enero. Los números no engañan. De los cinco primeros el que peor momento de juego atraviesa es el Decano.

Quedan 11 jornadas por delante. 11 finales en las que el margen de error/reacción se reduce de forma exponencial cada semana. Son 33 puntos en litigio. Con el Antequera fuera de cualquier cábala, la nueva realidad impone una liga particular por la segunda plaza entre todos ellos. El Sanluqueño que podría ser el quinto en discordia presenta números peores con ocho puntos en este tiempo. Es un alivio de momento. Ganar en Santo Domingo al Ejido se convierte de esta forma en obligación y necesidad.

Entran en juego a estas alturas factores que a veces pasan desapercibidos cuando se ve lejano el final. Uno de ellos es el tanteo particular. Ahí al menos el Decano goza de una ventaja importante porque al Yeclano fue capaz de ganarle sus dos compromisos, al Sanluqueño uno y empatar otro y al Recreativo de Granada le sacó un triunfo en su feudo. Mucho ojo con esos elementos cuando lleguen las jornadas finales si la competición se sigue apretando de esta manera porque puede ser decisivo. Al San Roque de Lepe que ahora mismo es séptimo también le tiene ganado su tanteo particular. Estos números dan una ventaja importante a los albiazules en caso de emparejamientos múltiples. No obstante, quien peor lo tiene es a quien más teme. Con el UCAM perdió en La Condomina. Es el único con el que tiene que jugar en la segunda vuelta junto al filial del Granada.

Frente a los datos negativos del Recre destaca la reacción del San Roque de Lepe. Los aurinegros han sumado 17 puntos en este tramo, siendo de esta forma el segundo mejor equipo de 2023 solo por detrás del Antequera. Prácticamente dobla el rendimiento recreativista. Esa reacción le ha permitido pasar de bordear el descanso a merodear el play-off, que tienen a tres puntos. La racha actual en cualquier caso dota a los leperos de un cómodo colchón para la permanencia que les libera de presión para aspirar sin límites en lo que queda de campeonato.