El Recre necesita abrir sitio en la delantera para sus fichajes

El Decano ya trabaja en la necesaria revolución de su plantilla. El rendimiento de algunos jugadores unido a las lesiones de gravedad en tres jugadores que debían jugar un papel destacado ha lastrado mucho al conjunto albiazul en el primer tramo del campeonato. La pérdida de Víctor Morillo en verano se vio agravada con la no recuperación de Juan Delgado y el posterior percance de Dopi. Dos hombres llamados a ser titulares en el esquema de Abel Gómez y un delantero para entrar en las rotaciones que vendría muy bien al bloque.

El primero quedó fuera de la lista de inscritos en verano cuando se confirmó la gravedad de su lesión. Su ficha fue utilizada. Los otros dos podrían habilitar en los próximos días su sitio en el equipo para poder ejecutar los refuerzos necesarios. Así lo contempla el Decano.

Dopi será intervenido hoy de su lesión. El futbolista era el máximo goleador del Recre, la pieza clave en el sistema ofensivo albiazul tiene muy complicado volver a jugar este ejercicio. El club no obstante ha esperado hasta la intervención. Una vez tenga el resultado y un diagnóstico de los médicos tomará una decisión sobre su licencia. Si no hay seguridad de volver a los terrenos de juego en un plazo aceptable para los intereses deportivos tendrá que buscar una solución consensuada con el futbolista. La situación de Juan Delgado es compleja. Iba a salir en verano, se quedó por la falta de recambio en el mercado y luego una lesión de la que no termina de ver el final lo mantiene en el dique seco desde el inicio de la competición. El club entiende que si no hay opciones claras de contar con sus servicios tras la reanudación deberá tomar una decisión sobre su futuro. Si la intención recreativista es fichar en cantidad y calidad en el mercado invernal necesita disponer de todas las licencias sénior posibles. La de Juan Delgado será una de ellas si la recuperación del delantero no está asegurada.

La delantera es una de las demarcaciones donde más carencias tiene el Recre. Con la ausencia desde el comienzo de Juan Delgado y la posterior baja de Dopi solo queda Pablo Caballero como delantero de referencia en la plantilla. El papel de Diawara es testimonial y Peter es un comodín que a veces puede actuar en la punta del ataque, pero un recambio ocasional. La realidad es que Abel Gómez no tiene efectivos para armar una delantera potente con la que aspirar a disputarle el primer puesto al Antequera.