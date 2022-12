Al Decano no le alcanza para dominar en ningún grupo

El cuarto, el primero o el segundo. No falla. El grupo más fuerte de la Segunda RFEF, como en su tiempo lo fue de la Segunda IV, es el siempre el que te toca. A cualquier equipo que se le pregunte dirá que el suyo es el más complejo por los campos, los rivales, los desplazamientos o el clima. Siempre habrá argumentos para defender la dificultad de la competición en la que uno no cubre sus retos iniciales. El Recre llega al descanso navideño a ocho puntos del líder. Hay un hecho objetivo: en ninguno de los cinco grupos que integran la Segunda RFEF el primero ha sido capaz de abrir tanta distancia en 15 jornadas.

El Antequera con 36 puntos es el mejor equipo de los 90 equipos que integran el cuarto escalón del fútbol nacional. El Sestao tiene 34 en el segundo, el Melilla con 33 en el quinto y tanto Teruel como Arenteiro tienen 32 en los grupos 1 y 3. El Recre es segundo de su división, pero sus 28 puntos no le valdrían en ninguna otra para ser más. De hecho, en cuatro de los cinco grupos ni siquiera lo tendría asegurado. El Espanyol B por ejemplo tiene 30 y va por detrás del Teruel, lo mismo que le sucede al Guijuelo con el Arenteiro.

Por exigencia parece que por el momento es el grupo 3 el que más aprieta. Para ocupar puestos de play-off son necesarios al menos 26 puntos, mientras que en la competición del Decano al Mar Menor le vale con 23.

Un detalle a tener en cuenta que habla de los problemas albiazules en este primer tramo de la competición es su balance goleador. Es el equipo que presenta un saldo más bajo entre los primeros y segundos de cualquiera de los cinco grupos junto al Espanyol B. El rival con mayor pegada es igualmente quien precede a los recreativistas con 30 tantos anotados. Son 11 goles más que los 19 onubenses y un saldo cuatro veces superior a los números que muestra el bloque de Abel Gómez.

Tiene puestos sus ojos el Recre en el mercado invernal para reconstruir un equipo que a día de hoy no solo no le alcanza para pelear para mandar en su liga doméstica, sino que además tendría problemas frente a quienes serían sus rivales en un hipotético play-off de ascenso. Si el Antequera no afloja el ritmo y con ocho puntos de ventaja bien harían los albiazules en comenzar a pensar en ese escenario. Mucho debe cambiar su rendimiento tras la vuelta de las vacaciones navideñas si quiere aspirar a competirle al Antequera la plaza de ascenso directo a Primera RFEF.