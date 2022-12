El Recre, con la mente en el mercado y el Antequera

El Decano afronta la recta final de 2022 con el ojo puesto en el estreno contra el Mancha Real del día 8 de enero. Los albiazules trabajan con un ritmo especial a la vuelta de las vacaciones, recuperando el tono tras una semana de parón. Es un tramo de preparación diferente puesto que si bien todos los profesionales se reincorporaron al trabajo a las órdenes de Abel Gómez es muy probable que alguno esté viviendo sus últimos días como recreativistas.

El Recre volvió con todos sus hombres a los entrenamientos este martes después de las vacaciones y la debacle en Torremolinos, un último partido que dejó muy malas sensaciones. La principal novedad en estos días es Dopi, cuya intervención quirúrgica quedó aplazada. El club sigue esperando noticias desde la clínica de Fremap Bilbao, donde están pendiente de la evolución de su lesión de rodilla. Si el delantero finalmente no tuviese que ser operado, como indican las últimas pruebas, y su recuperación es factible en un plazo aceptable, la entidad albiazul podría seguir contando con él y ser uno de los primeros refuerzos del Decano. De no ser así, su ficha sería una de las que se utilizaría para poder realizar una incorporar. De los profesionales que empezaron los entrenamientos este martes el único que tiene problemas físicos es Bernardo. El central continúa con molestias en una costilla y aunque ha vuelto al trabajo, no se ejercita con el resto del grupo. De momento realiza una preparación específica en el gimnasio ya que la dolencia que arrastra no le permite chocar con sus compañeros.

Abel Gómez cuenta con una plantilla que a principios de años sufrirá cambios. Empezarán los movimientos a partir del 1 de enero con la apertura del mercado de invierno. Habrá salidas pero también se esperan nuevas incorporaciones en el plantel albiazul para reforzar las debilidades que tiene el equipo. De los que se ejercitan a diario en la Ciudad Deportiva saldrán al menos siete jugadores y otros tantos entrarán en la nómina albiazul. Para el duelo contra el Mancha Real ya habrá novedades.

El objetivo claro del equipo es asaltar la primera plaza tras la reanudación de la competición, con el Antequera como rival a batir. El ascenso directo es el gran reto recreativista, tal y como hizo hace poco menos de un año. El Decano terminó el primer tramo del campeonato como segundo clasificado a ocho puntos de los malagueños. Si bien la misión es ser primeros, el 2022 arroja un balance positivo para el Decano que tras años de lucha empezó a ver la luz en abril. Un ascenso y un comienzo liguero al borde del objetivo en el que tiene que seguir trabajando.

Estos días las sesiones serán más suaves, con un trabajo de readaptación tras las vacaciones. Después de fin de año regresarán los jugadores con más intensidad pensando en el primer encuentro liguero con el Mancha Real (domingo 8, 12:00) en el Nuevo Colombino. El Decano está obligado a ganar para seguir la estela del Antequera del que lo separan 8 puntos y conseguir acortar distancias.