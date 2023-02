El Recre quiere dar un paso firme ante el líder

Este domingo a las 12:30 sonará el silbato en el Nuevo Colombino en una cita importantísima para el Recreativo de Huelva. Como decía este viernes Abel Gómez en rueda de prensa "no por ganar al rival" sino por conseguir tres puntos "que hacen mucha falta". El líder de la categoría visita Huelva para enfrentarse a un Recre que no ha terminado de arrancar, todavía, desde que comenzó la segunda vuelta de la liga regular.

En el banquillo del templo albiazul se sentarán todos los hombres con la novedad de Pablo Caballero. El futbolista argentino vuelve a la lista de convocados tras ser intervenido el pasado mes de enero de la fractura que sufrió en el cúbito en el partido con el Mancha Real. Este fin de semana volverá a la delantera del Decano acompañado de Dopi, Antonio Salinas y Nacho Heras. Convocatoria a la que también volverá el canterano Simo tras cumplir con su sanción. Fuera se encuentra, una jornada más, Peter y Bernardo, ambos en proceso de reposo por las dolencias que acarrean. Durante la semana, ha habido alguna molestia más en el vestuario recreativista pero todos estarán disponibles para recibir al Antequera.

El equipo tendrá que competir al cien por cien durante los noventa minutos. El Recre no puede volver a caer. No puede dejar ni un punto más por el camino porque eso lo hará aumentar aún más la distancia con el líder y sobre todo, recortar con el resto de rivales. Los albiazules no pueden dormirse en los laureles porque la segunda plaza aún no está asegurada y por detrás acechan UCAM Murcia, Recreativo Granada, Yeclano Deportivo y Atlético Sanluqueño.

Una semana de trabajo "genial" del Recre que ha tenido que superar el duelo de la jornada pasada tras la debacle en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, un partido para olvidar ante el Cádiz Mirandilla. El Recre ha levantado la cabeza y lo tendrá que demostrar este domingo en el Nuevo Colombino. Un feudo albiazul que será una fortaleza para alentar a los suyos y empujarlos hacia la victoria para que los tres puntos se queden en casa.

El conjunto albiazul tendrá que "ser el protagonista" sobre el césped. El equipo saldrá a por todas ante un rival con el mismo objetivo que el Decano. El Antequera vendrá a sumar tres para despegarse aún más de los albiazules. Diana que le ayude a certificar su ascenso matemático lo antes posible pero para eso se tendrá que medir a un Recre que saltará al terreno de juego con "la intensidad bastante alta", con las ideas bastante claras y con el propósito de reencontrarse con gol. El Decano luchará por seguir sumando en una auténtica final del grupo IV de Segunda Federación. Un partido que marcará la recta final de la competición a la que le quedan once jornadas y aún está todo por decidir.

Por su parte, el Antequera llegará acompañado de más de 450 aficionados que llenarán la grada visitante del Nuevo Colombino. Los malagueños están haciendo un curso impecable. Solo han perdido un partido en lo que va de temporada, cayeron derrotados en el mes de octubre ante el Vélez por un gol a cero. El equipo de Abel Segovia está haciendo una campaña extraordinaria con unos números inalcanzables -por ahora-. Acumulan 17 partidos ganados con solo dos empates desde que arrancó la competición en septiembre.

El conjunto blanquiverde para el partido ante el Recreativo cuenta con la novedad de Mawuli, que vuelve tras no estar ante el Mar Menor por sanción. Fuera de la convocatoria se quedan David Humanes y Ale Zambrano que siguen sin estar disponibles esta jornada.

El Decano cayó derrotado (2-0) en Antequera en la jornada seis cuando ya el conjunto malagueño ocupaba la primera plaza de la tabla con 16 puntos, el Recre solo sumaba ocho y se encontraba a solo dos puntos de la zona de descenso. Ahora el panorama es otro, el del Antequera es inmejorable, sin embargo, el Recre tiene que seguir corrigiendo errores y demostrar solidez si quiere mantener la segunda posición hasta el mes de mayo.