El Recre va a por la guinda también en el verde ante el Recreativo Granada (16:30)

La semana todavía puede terminar mejor. Tras el anuncio de un plan de rescate municipal que puede permitir al Recre dejar atrás los impagos y encontrar la necesaria estabilidad lleva la hora de cerrar el 2018 sobre el césped. Apenas 24 después del anuncio espera el Recreativo de Granada (16:30). Una ocasión para poner un broche deportivo positivo a un año cargado de incertidumbre que parece despejarse en su tramo final.

El Recre afronta su segundo partido como local de forma consecutiva. Con el recuerdo amargo del error arbitral que le costó dos puntos contra el Sanluqueño, los albiazules asumen que no pueden fallar de cara a afrontar un 2019 con todas sus opciones deportivas intactas. Será un duelo complicado, como todos los que tienen a filiales como oponentes. El granadino es con diferencia el mejor del grupo, un equipo ya hecho de sobra a la Segunda B, competitivo al máximo y que está varios escalones por encima de Sevilla Atlético, Malagueño o Almería B, que yan han pasado con derrota por Huelva. Espera un duelo diferente, mucho más serio frente a un equipo menos inocente que los anteriores.

La victoria albiazul es vital para mantener intactas las opciones de cara a 2019

La principal duda del once recreativista radica en su medular. La sanción de Tropi deja a Salmerón sin su jugador franquicia en el centro del campo. Será la primera vez en la temporada que no juega. No hay precedente sin él, por lo que la decisión del técnico para suplirlo es inédita. Por características le debe corresponder a Traoré formar en el centro del campo junto a Fernando Llorente. Este movimento puede afectar al dibujo del equipo ya que Salmerón quiere arropar al pivote elegido. El resto del equipo será prácticamente el mismo que empató ante el Sanluqueño hace una semana. Así repetirán en la zaga Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González y Andrade. La recuperación de Carlos Martínez le da un sitio en la banda izquierda con Iago Díaz en la diestra. El ataque será para la dupla Quiles-Caye Quintana.

El Recreativo Granada presenta tanto altas como bajas para el duelo. Pedro Morilla no va a poder contar, una semana más, ni con Juancho ni con Carlos Neva, dos jugadores que serían titulares con el ‘B’ pero que están en dinámica de primer equipo.

El conjunto nazarí recupera a Hongla y a Rubén Sánchez para la visita de esta tarde

Además, continúan lesionados tanto el medio Isi como el delantero Ontiveros. A estas ausencias se unen los juveniles Dani Moreno y Castillo, habituales con el filial últimamente pero que están con problemas físicos. En el lado contrario se encuentran el también juvenil Cristian, ya disponible, y dos jugadores que no han podido participar en los últimos choques: Hongla tras cumplir dos partidos de sanción y Rubén Sánchez después de unas molestias físicas. Se espera a ambos en la citación y al primero, seguramente, en el once titular.