El Recre activa un plan especial de trabajo por la suspensión de partidos por el coronavirus

El Recreativo activa un plan especial contra el coronavirus. La suspensión de la competición durante 15 días obliga a los técnicos albiazules a modificar y adaptar el programa de trabajo a la situación actual. El Decano va a estar al menos tres semanas sin competir. En el mejor de los casos, desde que se midió al Marbella el domingo 8 de marzo al miércoles 25 no jugará un partido de competición oficial. No podrá jugar tampoco amistosos. Son 17 días sin medirse a un rival como mínimo. Todo ello si la cuarentena dura las dos semanas fijadas y la competición se reanuda a mediados de la siguiente, porque no hay nada garantizado. Todo está en el aire de momento.

La pérdida de la referencia de la competición obliga al preparador físico albiazul, Juan Nicolás Bueno, a modificar la programación. Nada más recibir la notificación hubo una reunión de todo el cuerpo técnico el Nuevo Colombino para plantear las medidas necesarias. El parón permitirá en primer lugar “pautar cargar de trabajo entre los jugadores que arrastran algunos problemas físicos o molestias y que metidos en la dinámica de la competición no pueden pararse a hacerlo. Es una oportunidad para esos futbolistas”. Para el grupo en conjunto “tendremos que adaptar el espacio para introducir trabajo diferente”.

Como entrenar no es competir, “trataremos de simular lo máximo posible esa diferencia con una carga adecuada para asemejar el ritmo lo máximo posible”. Aunque “no es mi competencia directa, entiendo que el míster aprovechará igualmente estos quince días para transmitir tácticamente algunas ideas que quizá con la urgencia de la liga cuesta más”.

En el mejor de los casos va a estar 17 días sin disputar un encuentro liguero

Junto a la pérdida de ritmo de competición, el gran problema al que se enfrentan los técnicos es la incertidumbre. En principio la competición para 15 días, pero nadie garantiza que pueda demorarse más incluso. La cuestión que plantea está llena de incógnitas. ¿Con cuánto tiempos sabrán los equipos que vuelven a jugar partidos? ¿Los duelos aplazados se recuperan de inmediato o al final? ¿El primer partido una vez comience de nuevo a rodar el balón será contra el Cartagena o el Villarrubia? “Todas esas cuestiones nos van a condicionar porque si recibimos la noticia de volver a la liga con tres días no es lo mismo que con una semana. Nadie nos dice si el miércoles 25 después del parón tendremos partido o será el domingo 29”. Además, “no es lo mismo saber que nos mediremos al Cartagena fuera que al Villarrubia en el Nuevo Colombino”. Una modificación así “altera el microciclo de una semana porque no es lo mismo competir en siete días que en tres. Hay muchos factores que ahora mismo nos generan incertidumbre”, sostiene Juan Nicolás Bueno. Este escenario obliga a los técnicos a tener “un plan A y un plan B de preparación listo para activar en función de como se desarrollen los acontecimientos”.

Con el horizonte por despejar, “lo único que tenemos claro es que esta semana y la que viene no hay liga, así que adaptaremos el trabajo y luego ya tendremos tiempo de ver a qué nos tenemos que enfrentar en las siguientes”.

El parón permitirá recuperar a jugadores tocados y pautar las cargas de trabajo

Los jugadores conocerán hoy el programa previsto para afrontar las dos semanas sin disputar partidos así como las variables a las que se pueden enfrentar ante una crisis que obliga a ser flexibles por su propia variabilidad. Todo cambia de un día para otro.