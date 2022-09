"Somos el Recre y este escudo nos obliga a salir a ganar cada partido"

El Decano ha firmado un arranque casi perfecto de la Liga. Sumar seis de seis es un logro para un equipo en construcción, que recibió alguno de sus refuerzos en el tramo final del mercado. Yeclano y San Roque de Lepe ya mordieron el polvo. El próximo en visitar el Nuevo Colombino es el Betis Deportivo, un rival que garantiza un ritmo elevado y una exigencia física. “Va a ser un partido complicado. Es un filial que viene de juveniles con su mismo cuerpo técnico y mucho ritmo”, sostiene Rubén Gálvez. El meta defiende que “nosotros saldremos a ganar porque este escudo nos lo exige. Somos el Recre”.

El buen arranque “refuerza el trabajo del grupo”, añade el defensa Manu Galán. El zaguero cree no obstante que el equipo tiene un amplio margen de mejor porque “en Lepe la primera parte fue muy buena, sobre todo con balón”. En la segunda “es cierto que ellos salieron más fuerte. Nos tocó sufrir algo más, también supimos aguantar”. El defensor asume que “hay que mejorar cosas y para eso está la semana de trabajo, para que seamos mejores en el próximo partido. Hay que mejorar en la toma de algunas decisiones porque hay momentos en los que igual me puedo precipitar”. El Recre debió irse al descanso en los dos partidos “con resultados más amplios”. No cerrar los partidos implica que en la segunda mitad “los rivales aprietan y cuesta más en la segunda mitad, es normal. Hay que mirar el lado positivo porque el equipo sabe sufrir para estar unido”

Uno de los factores determinantes en el buen arranque albiazul es el respaldo de la grada. “La cantidad de gente que acuda cada partido nos ayuda, no nos pesa”. “A uno se le acaban los adjetivos para hablar de nuestra afición. Son 10.000 socios en Segunda RFEF. En Lepe jugamos en casa”, confiesa el cancerbero de Aracena. El ambiente del Nuevo Colombino “no creo que le vaya a influir” al Betis Deportivo porque “son jugadores que quieren ser futbolistas y vivir este tiempo de ambientes”.

Uno de los elementos más destacados del arranque liguero es la fortaleza defensiva. Rubén reparte el mérito porque “ayuda todo el equipo” a no encajar. “Si tenemos pocas ocasiones es por el trabajo que realiza todo el equipo”, insiste. En Lepe con poco trabajo en la primera mitad intervino de forma decisiva en la segunda. Achaca su papel a que “nme gusta estar metido en el partido, eso me ayuda a estar concentrado cuando me toca actuar. No me coge desconectado”.