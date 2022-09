A un paso de los 10.000 socios del Recre

La afición del Recreativo de Huelva no tiene nada que demostrar. Es un valor incalculable dentro del Decano y una pieza imprescindible en la historia del más antiguo del país. El jugador número 12 del equipo albiazul siempre es titular ya sea en el Nuevo Colombino o como visitante. Cuando juega el Recre, juega su afición. Y cada temporada que transcurre se hace mucho más grande. Hay que recordar, que la pasada temporada, tras descender dos categorías con el nacimiento de la Primera, Segunda y Tercera Federación, el Recreativo tuvo 9.400 socios. Es decir, 9.400 socios en la quinta categoría del fútbol español. Y esta temporada, en cuarta división (Segunda RFEF), el Decano ya ha superado el listón del pasado año ya que cuenta en estos momentos con un total de 9.902 abonados.

Es decir, el Recre se encuentra a un paso de alcanzar la redonda cifra de 10.000 abonados. 10.000 recreativistas que llevan en volandas al Decano durante todo un año entero. Queda tan solo un pequeño impulso para que varias personas hagan llegar al Recreativo a esa cifra soñada. Ese impulso puede llegar a través de dos vías diferentes: por un lado, mediante aquellos socios que todavía no han renovado el carné y aquellos que están dudando en hacerlo o no. El inicio de temporada de los de Abel Gómez es inmejorable. Dos victorias en dos encuentros para sumar seis puntos y comenzar arriba en la clasificación una nueva temporada. Así, no hay mejor manera para convencer que ganando y generando la máxima ilusión posible para los futuros meses. También, el impulso de abonados puede llegar por la vía de aquellos recreativistas, que no son socios, pero que se han impregnado de la ilusión de victorias.

Cierto es que la inercia dice que una vez que ha comenzado la temporada, durante los días de entre semana es cuanto más se acerca el siguiente partido cuando se suman más socios. Cuando ya huele a fútbol, cuando huelen las ganas de una nueva victoria. Será este domingo, a las 18:30, cuando el Recreativo de Huelva reciba al Betis Deportivo en el Nuevo Colombino para disputar la tercera jornada del Grupo IV de esta Segunda Federación. Será el segundo partido que dispute en Huelva el equipo albiazul después del victorioso estreno el 4 de septiembre frente al Yeclano con 2-1 en el electrónico.

Así, habrá que esperar a que pasen los días de esta semana para ver si se consigue alcanzar la cifra de 10.000 socios y hacer del Nuevo Colombino un fortín todavía más difícil de traspasar gracias a una afición que vale oro, esté el Recreativo en la categoría que esté.