Recre - Vélez: Ganar, respirar y meter presión

El Recreativo de Huelva se despide este fin de semana de su afición hasta el año que viene. El Nuevo Colombino se vestirá de largo por última vez este 2022 este domingo. El Decano tendrá enfrente al Vélez, un rival trampa que, aunque navega en mitad de la tabla, es el único que ha sido capaz de ganar al Antequera, líder del grupo 4 de la Segunda RFEF; además de otros resultados de mérito como un empate ante el Mar Menor.

Lo normal es que Abel Gómez tire de continuidad en el once. Tampoco tiene mucho más fondo de armario. Y es que el Recre sigue con los malabares de aguantar con lo que hay. Sin apenas hombres de referencia arriba. Pablo Caballero será el hombre punta. No hay más. A no ser que haya un cambio de planes y se meta a Peter de falso 9, dando entrada a Laerte, y guardando la carta de Caballero para la segunda mitad. Pero no es muy probable. Al Decano se le achaca que no cierre los partidos, cuando sí genera ocasiones suficientes en los primeros cuarenta y cinco minutos. Esa falta de efectividad es una tarea pendiente. Todavía el Recre no sabe lo que es ir por delante con dos goles de ventaja. De momento no acusa esta circunstancia en la clasificación.

El Decano es segundo a cinco puntos del líder, el Antequera. Un margen defendible de cara a la segunda parte de la temporada. Restan dos partidos antes de que se inicie un mercado invernal que traerá dos delanteros centros, que suplan a los lesionados Dopi y Juan Delgado. Quizá con los nuevos llegue ese acierto de cara a portería que falta en un Recre que está sobreviviendo con resultados cortos. Todo esto es gracias a la defensa. No se espera ningún cambio en los hombres de atrás. Lo que funciona no se toca. Y ahora, más que nunca, que la línea defensiva funcione es una prioridad para los intereses del Recre a corto plazo.

El Recre saldrá este domingo a tener el balón. El control del encuentro es una de las claves en la mentalidad del equipo. Cuanto más tiempo controle la pelota el Decano, el tempo del partido será más favorable para la ganancia final. Mucha de la confianza pasará por ir ganando al descanso. En las segundas partes el Recre baja una marcha y es la defensa la que tiene que apretar los dientes

Los jugadores saben que una victoria este domingo puede vale más de tres puntos en el aspecto psicológico. El Decano juega antes que el Antequera. De ganar al Vélez, se colocaría a dos puntos en la clasificación. Y el líder, que juega ante el San Roque de Lepe por la tarde, saltaría al césped con una presión extra, sumado a un San Roque que quiere ganar después de dos jornadas sin hacerlo.

Todo lo que no sea una victoria del Recre se podrá volver en contra. No solo por que se puede acabar la jornada estando a 8 puntos si no que la presión se puede alargar la última semana del año, y perder mucho camino después de tanto trabajo en los meses anteriores. Este domingo jugarán los mismos. Y la mejor despedida a la afición recreativista será ganar, para respirar. Y meter presión.