Los jugadores del Recre Rubén Gálvez y Del Pozo no miran más allá del Melilla

No es tiempo de pensar en el 'Tourmalet' que le viene al Recre en las próximas jornadas. Los ojos de la plantilla y cuerpo técnico están puestos únicamente en el Melilla, al que se enfrentará este domingo a las 12:00. Así lo aseguraban este miércoles en rueda de prensa Rubén Gálvez y David del Pozo, que recuerdan que son tres puntos "muy importantes" ante un equipo que al no haber ganado aún "es más peligroso". Tener el protagonismo con el balón y ser intensos en los duelos son los puntos que el Decano quiere materializar en el Álvarez Claro.

El guardameta asegura que se encuentra "muy bien", con la "confianza" del míster y sus compañeros, al tiempo que destaca el buen hacer defensivo del equipo, "pues nos están generando pocas ocasiones".

Si tuviera que ponerle nota a los tres primeros partidos del Recre sería un notable, pues Gálvez recuerda que "somos recién ascendidos, hicimos un gran partido en casa ante el Intercity, una buena primera parte ante el Ceuta y competimos bien ante el Antequera, aunque el duelo no fuera muy vistoso".

El capitán del Decano destaca el "buen grupo que hay" y pone en valor "lo bien que están Serrano y Trapero", a quienes se le unen también Navas y Gálvez, "compañeros espectaculares que aumentan la competitividad". "Nuestra idea es ser protagonistas en los partidos, siendo solidarios desde el primero hasta el último, siempre ayudándonos", resume.

Gálvez fue también preguntado por la última actuación arbitral, un hecho que lamenta porque "no es que el penalti fuera clamoroso y no lo vieran, sino que nos hablaron con malas formas". En este sentido, considera que "los jugadores tenemos que centrarnos en jugar y pensar que los errores humanos, pero tampoco queremos que nos quiten porque si no te pitan algo, te puede cambiar mucho el resultado".

Aun así, el portero asegura estar centrado en el día a día con la permanencia en mente aunque, "que nadie dude de que si a falta de diez jornadas estamos salvados, vamos a luchar por quedar lo más arriba posible. Confío mucho en la plantilla".

Por su parte, Del Pozo también se mostraba agradecido por la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico. "Intento ayudar y aportar lo máximo. Sabía que venía a un club histórico con buena base y buenas personas y era optimista en que podía jugar y aportar". Sin embargo, cree que aún está por ver su mejor versión, así como la del equipo. "Nos estamos conociendo, que eso lleva tiempo".

Para el centrocampista, en cualquier caso, el club es "una piña" y sobre sus partidos junto a Josiel destaca que "nos complementamos bien y, si alguien está mas cansado, nos ayudamos. Eso es ser un equipo".

Sobre los árbitros, Del Pozo se ha mostrado más precavido que sus compañeros, afirmando que "si nos dedicamos a ganar 3-0 todos los partidos no se tendría que hablar de los árbitros. Son personas que pueden fallar como cualquier otro y no tenemos que darle importancia. Solo pedimos que se nos trate con respeto".

Se ha deshecho en elogios hacia su compañero Luis Alcalde, a quien tilda de "muy importante", aunque opina que la virtud del Recre está en "no depender ofensivamente de un solo jugador, sino que tenemos más recursos". Igualmente, ponía el acento en el "contexto" de cata partido, pues cada rival "aprieta y te hace sufrir por lo que a veces lo que toca es tener menos posesión y mantener a cero la portería".