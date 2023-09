El Recreativo de Huelva asegura que no prohibió a Lolino salir con la bandera al césped

El Recreativo de Huelva ha emitido un comunicado este miércoles en el que asegura que nadie del club le prohibió a Lolino Mariano, portador de la bandera, su acceso a las instalaciones del Estadio Nuevo Colombino. "Todo lo contrario, se le recibió en la puerta A0, como de costumbre, a la que llegó casi una hora y media antes del comienzo del encuentro, por lo que se le invitó a pasar y a esperar más próxima la hora del partido para acompañarle al terreno de juego y efectuar así su habitual salida con la bandera antes que los equipos. Una salida que podía hacer con toda normalidad y nadie le dijo nunca lo contrario".

En ese momento, según apuntan desde el Decano, Lolino Mariano exigió una acreditación "que nunca solicitó por ninguna de las vías establecidas, pero que, en todo caso, el club no le hubiese podido conceder porque, entre las medidas determinadas por la Federación Española de Fútbol y de cuyo cumplimiento vigila con el celo correspondiente el delegado de partido que se asigna en cada jornada, no puede tener libre circulación por los espacios interiores del estadio ni permanecer en los pasillos de vestuarios ni en el túnel de acceso al campo nadie que no esté directamente relacionado con el desarrollo del partido. Y así se le explicó por parte del empleado del club y el personal de seguridad que le recibió a su llegada en la puerta A0".

Tras un tiempo de espera, prosigue el comunicado, Lolino Mariano "decidió unilateralmente marcharse del Estadio Nuevo Colombino y no realizar su habitual salida al campo con la bandera desestimando la opción que el club le había dado de aguardar hasta diez minutos antes del comienzo del partido para acompañarle al terreno de juego accediendo a través de una de las bocanas de las esquinas, ya con su bandera preparada para, a continuación, efectuar como siempre su salida al campo y, al término, acomodarse en su localidad para presenciar el partido".

Por tanto, el Recreativo de Huelva asegura que el club no es quien le prohíbe saltar al campo con su bandera antes que los equipos, "sino él quien decide marcharse porque no acata unas medidas que el club está obligado a cumplir con él y con todas las personas que, de una u otra manera, participan en torno a los encuentros del equipo en el Estadio Nuevo Colombino". En este sentido, este consejo de administración "lamenta profundamente el uso que se ha hecho de las redes sociales para plantear lo sucedido de manera absolutamente sesgada e interesada".

Del mismo modo, este consejo de administración quiere recordar que Lolino Mariano ya ha protagonizado en temporadas precedentes "situaciones similares a ésta, en las que no participó como portador de la bandera del Recreativo de Huelva antes de los partidos también por decisión propia por no estar de acuerdo con que el club no atendiera determinadas demandas por su parte".

El comunicado finaliza rezando lo siguiente: "como se irá comprobando con el paso de las jornadas -la temporada apenas acaba de comenzar- el respeto a los símbolos del club por parte del actual consejo de administración es absoluto, como no puede ser de otra manera. De hecho, así se va a promocionar cada vez más con diferentes acciones en las que se está trabajando. Pero también entendemos, precisamente, que son los símbolos del club lo verdaderamente importante, no las personas. Menos aún cuando, como es el caso, se pretende aprovechar el cariño de la afición del Recreativo al momento de la salida de la bandera de su equipo al campo en beneficio propio, planteando unas exigencias que el Recreativo de Huelva no puede atender. En este mismo sentido y en la medida en la que se haya podido crear también la duda al respecto, ni el club ha eliminado la presencia de la mascota del Abuelo en los encuentros en el Estadio Nuevo Colombino ni existe problema alguno con ella, como así se podrá comprobar en próximas jornadas".

"Por último, no es intención de este consejo de administración utilizar la vía institucional para responder a situaciones de esta naturaleza o similares. De hecho, si se ha demorado varios días esta respuesta es, simplemente, porque entendemos que el Real Club Recreativo de Huelva debe estar por encima de cuestiones interesadas como ésta, pero lo injusta de la misma, el clima que tan sesgadamente se ha generado y lo lejos que se está pretendiendo llegar con ella nos obligan a hacer una excepción en este caso que, una vez explicado a la afición, el club da por cerrado definitivamente", concluye.