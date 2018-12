Espera la ansiada solución

Diego Jiménez, capitán del Recreativo de Huelva, explica el sentir de la plantilla albiazul sobre los problemas de impago que sufren todos los trabajadores del club. “Ya no sabemos qué pensar. Se nos había prometido un pago inminente de una nómina y no ha sido así, y ahora no nos queda otra que creer en la palabra del alcalde de que va a llegar una solución como él nos dijo antes del 31 de diciembre. Aquí estamos esperando a que llegue esa ansiada solución y que se arreglen las cosas para que esto empiece a funcionar con un poco de normalidad y que pensemos ya sólo en lo deportivo”.

El equipo ha protagonizado diversas medidas de protesta y previsiblemente el sábado, si no se arregla antes, volverá a hacer algo en el encuentro frente al Recreativo Granada en el Nuevo Colombino. Sobre ello, Jiménez señala que “es una cosa que tiene que hablarla la plantilla. Nuestra idea es la de siempre, seguir peleando por lo que es nuestro y por lo que hemos firmado”.

“Estoy muy feliz en Huelva y en el Recre y mi intención no es la de salir”, asegura

De la posible salida de jugadores del club en el mercado invernal por los impagos, el defensa comenta que “son situaciones personales y hay que entenderlas. Todo el mundo sabe que estoy muy a gusto aquí , que estoy feliz en Huelva y en el Recre y mi intención no es la de salir. Pero la gente tiene que entender que vamos camino de que nos deban cuatro mensualidades y tenemos que pagar luz, agua, alquileres, hipotecas... y es complicado porque al final tenemos familias que mantener y no hay ingresos. Al principio de temporada te haces tus cálculos del dinero que vas a ingresar y si no te llegan pues te trastoca tu día a día. Nosotros necesitamos ese dinero para vivir, y si ese dinero no llega te tocará buscar soluciones fuera de aquí”.

Jiménez reconoce que él no marcó el tanto albiazul frente al Atlético Sanluqueño. “No toqué el balón. Imposible porque estaba lejísimos. Pero bueno, el acta así lo dijo, así que un golito en el bolsillo”, comenta con una sonrisa. Su recuerdo de la jugada es que “golpea Llorente y la toca Quiles y no sé de quién de los dos es el gol, eso es decisión del árbitro. Pero bueno, ya está puesto en el acta y creo que no se puede cambiar”, agrega.

El Recre está situado en la octava plaza de la clasificación con 25 puntos, los mismos que su rival del sábado (Recreativo Granada) y a siete de los puestos que permiten disputar las eliminatorias de ascenso. Pese a ello, no pierde la esperanza y confía en estar en la pelea hasta el final. “Siempre digo lo mismo. No conozco a ningún equipo que haya ascendido en diciembre. La temporada es muy larga y creo que nosotros estamos haciendo muchísimas cosas muy bien, y otras no tan bien, pero el equipo está trabajando muy bien y ha habido muchos partidos en los que se nos han escapado puntos después de haber merecido mucho más. Es el mensaje que siempre hablo con mis compañeros: hay que quedarse con el trabajo y éste está siendo bueno. Cuando el trabajo es buenos hay que estar tranquilo”.

El capitán albiazul opina sobre el Recreativo Granada que “ellos tienen un muy buen filial para lo que es la categoría. Normalmente los filiales típicos de la Segunda B son gente joven, con mucha calidad y dinamismo, pero esa inexperiencia hace que cometan errores, pero el Granada es un filial un poco diferente porque tiene todas esas virtudes y además esa debilidad que tienen muchos filiales ellos no la tienen porque tienen gente más experimentada, que va fuerte y es intensa. Sin duda va a ser un rival duro que nos va a poner las cosas muy difíciles”.