El Recre se mira en el espejo de Cartagena para preparar el partido con el UCAM

Visita a un rival temible y en un terreno donde se hacer fuerte. Nada nuevo para el Recreativo.Es el mismo horizonte al que tuvo que hacer frente hace 15 días. La Condomina para los albiazules recuerda mucho a Cartagonova. Saben que no hay mejor referente para preparar el partido que la última salida. El Recre se mira en el espejo de Cartagena para preparar el choque que le espera el domingo. De hecho, el técnico incluso probó ayer en la sesión con al misma fórmula con tres centrales que tan buen resultado le dio hace dos semanas. La llegada de Jesús Valentín le da fuerza a esa posibilidad. Los albiazules ya preparan un duelo ante un rival “muy similar al Cartagena con buena salida de atrás que ya en el partido de casa nos costó mucho a partir del minuto 20 y esas dudas que tuvimos”, señaló ayer el central Iván González. Por ello considera que el choque “puede ser un duelo parecido a nivel táctico al de Cartagena y espero que se nos de igual de bien”. Marc Caballé compartió las palabras de su compañero. El centrocampista catalán defiende que el “UCAM es un equipazo como el Cartagena” por lo que tiene claro que los albiazules viajan con el objetivo de “hacer el mismo partido”. Caballé resta importancia al ambiente que pueda haber en la grada o la campaña de movilización puesta en marcha por su próximo rival porque “nosotros tenemos 10.000 en el Colombino cada semana que no tiene nadie. Son situaciones a las que tenemos que adaptarnos con naturalidad porque si llegamos a un play off es lo que nos vamos a encontrar”.

Marc Caballé destaca “la línea ascendente” de un equipo que va “de menos a más”

Sin bajas y con todos a pleno rendimiento, Iván González valoró la llegada de Jesús Valentín a la defensa como “positiva” porque “cuanta más competencia haya, mejor para el equipo porque ganaremos en calidad y rendimiento para el fin de semana. Jesús Valentín es un jugador interesante que viene a ponernos las cosas difíciles a todos los compañeros. Hoy hemos jugado los dos juntos muy bien”. Destacó que la solidez defensiva es una de las grandes armas de este Recre en el que “tenemos muy buena defensa. En las últimas semanas se está hablando mucho, pero será en mayo cuando digamos si tenemos la mejor defensa o no del grupo. Jugamos muy bien cuando nos replegamos y esa es la consecuencia del trabajo que hace el míster en el día a día”.

Iván González asegura que "todavía puedo dar mucho más"

Caballé defendió la progresión albiazul como una de las claves del buen momento recreativista. Para el medio, “cada vez que se gana parece que jugamos mejor y vamos en progresión. Estamos en una dinámica muy buena”. En este sentido, su compañero añadió que “desde que comenzamos el año nos está saliendo todo muy de cara”.Iván González sacó su lado más exigente para valorar su partido contra el Murcia como “uno de mis mejores partidos”, si bien “todavía me queda mucho que dar. Es cierto que los últimos partidos me están saliendo bien las cosas, pero creo que mi techo no está aquí porque me conozco bien y todavía puedo dar mucho más”.La autoexigencia es un elemento clave para el rendimiento albiazul. Ningún jugador se conforma. Tanto es así que Marc Caballé no firma “nada porque luego somos cuarto y vemos el tercero a tiro y nos sabe a poco. Entre entrar play off y no entrar claro que firmo play off, pero la posición no porque todavía nos queda mucho por delante”. En ese camino, los albiazules son conscientes de que “si ganamos en la Condomina podemos meter a un equipo más y todo se abre más”.El catalán ve una clara línea ascendente “menos a más y será la línea del equipo hasta el final”. En Murcia, “ganemos o perdamos, volveremos el domingo a casa para ganar otra vez. No creo que una derrota nos pueda hacer daño porque en algún momento llegará. En la primera vuelta tuvimos momentos buenos y malos, pero terminamos a las puertas del play off”.