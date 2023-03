El Recre tiene que "ir a más" para "ser mejor equipo"

El Recre se prepara para una nueva final. Este domingo el Decano visita al Cartagena B (12:00) en un duelo vital en el que hay mucho en juego para ambos conjuntos. Los de Abel Gómez tendrán que dar lo mejor de sí para hacer la segunda victoria consecutiva y terminar de demostrar la solidez suficiente para sacar el máximo número de puntos en los últimos nueve encuentros de la liga regular.

Abel Gómez, que estará fuera esta jornada también para cumplir su segundo partido de sanción, ha analizado la semana de entrenamientos y ha hecho balance sobre el encuentro frente al filial del Cartagena. Los albiazules viajarán a la Región de Murcia sin Rubén Serrano por sanción. El recreativista vio la quinta amarilla en el duelo de la pasada jornada en el Nuevo Colombino ante el Recreativo Granada. A su baja se une la de Fran Ávila que "no ha entrenado en toda la semana" por "las molestias que lleva arrastrando durante un tiempo" y ahora "tiene un tratamiento más agresivo que lo ha hecho parar". Además hay más jugadores con "algunas molestias" que hasta este sábado no "saben si estarán al 100%". La "nota positiva" llega de la mano de Bernardo que "ha podido completar la semana de trabajo". El defensa-central "pese a estar parado ha estado ejercitándose al máximo todo lo que ha podido" y llega a esta jornada "en muy buenas condiciones" y a "nivel físico se encuentra bien". Cruz, por tanto, "entra en convocatoria seguro" y el técnico "valorará si entra en el once", factor que "no descarta". Además, el técnico aclara que toda la plantilla "debe estar preparada" porque no hay nada decidido.

La pasada jornada, el Recre -al fin- se reencontró con la victoria. El Decano ganó en su feudo al filial del Granada y consiguió tres puntos muy importantes y fundamentales en la recta final de la campaña 2022/2023. Abel Gómez presenció un encuentro "que no le gustó" desde la grada pero "con mucha importancia de sacarlo adelante". A nivel defensivo el conjunto albiazul "está muy bien" y también lo demostró ante el Polideportivo El Ejido y esa "solidez" es la que "tiene que mantener" pero "mejorar lo otro" como "encontrar a la gente de arriba" y "tener más continuidad con balón" para "ser mejor equipo".

La victoria ante el Recreativo Granada devolvió la confianza y dio la motivación sufiente a los futbolistas que no terminaban de ver reflejado su esfuerzo en los encuentros y sus resultados. Los recreativistas "están trabajando bien" con "ánimo y alegría". La "confianza de la que habla" el equipo hay que "demostrarla el domingo" no sirve "de nada decirlo en rueda de prensa" tiene que valer "para seguir trabajando" y para que el equipo "vaya a más".

El Decano sufrió una importante transformación en el mercado invernal. Once jugadores de marcharon del vestuario recreativista y, en su lugar, llegaron siete nuevas caras para ayudar al club a conseguir el objetivo. Un ascenso soñado que el Recre tendrá que conseguir por el camino del play-off. Tras la Navidad, el equipo no es el de antes de las vacaciones, ni en juego ni en plantilla, y esto se nota cada jornada sobre el verde. En este último tramo "hay mucho en juego" y los rivales "cada vez se conocen mejor" por lo que es "cada vez más difícil sacar puntos" por ello el Recre "tiene que mejorar mucho" y a veces es "por la estructura del equipo" aunque el plantel recreativista "cuanto más acumula" es "mejor".

El cuadro albiazul "tiene que ser un equipo al que al rival le cueste mucho hacer gol" subraya Abel Gómez, ya que el el Decano es "el segundo equipo menos goleado" del grupo IV de Segunda Federación, esto significa que los albiazules a nivel "defensivo hacen las cosas bien".

El partido se disputará en las instalaciones de La Manga Club en lugar del Cartaganova, "un escenario muy bonito" pero en el que el Cartagena B no juega desde hace tiempo. Ahora lo hace en La Manga, "un campo muy diferente" y el Recre llegará allí "sabiendo el partido y el campo" al que va. Allí se topará con un equipo que aunque "tenga juventud tiene futbolistas con mucha experiencia". El filal del Cartagena es "sólido en defensa" y "con mucha calidad del centro del campo hacia delante", un equipo que "genera mucho" y que no le pondrá nada fácil al Recre porque los tres puntos son también fundamentales para los de Pepe Aguilar que se encuentran a tan solo tres puntos de los puestos de play-off.