La cuenta atrás del Recre ya está activada

La cuenta atrás ya se ha activado. El Recre llega a la recta final de la competición en un periodo agridulce en el que las cosas no terminan de salir del todo bien aunque, el domingo, diera un paso de gigante ante el Recreativo Granada. Tres puntos que dieron un chute de motivación a los albiazules y que lo ayudan a afrontar las últimas nueve jornadas de una manera más positiva.

Nueve jornadas, nueve finales. 27 puntos en juego en un grupo IV de Segunda Federación en el que todavía hay mucho en juego, mucho por decicir, salvo en el caso del Antequera que con sus números, pese a que no le han acompañado los resultados de los últimos dos encuentros, tiene un pie casi plantado ya en Primera RFEF. La realidad del Recre es una totalmente diferente. El equipo de Abel Gómez tiene mucho que pelear y demostrar para llegar al play-off de ascenso como segundo clasificado.

De todos los encuentros que le quedan al Decano, jugará cinco como local y cuatro como visitante. Un camino difífil hacia el 14 de mayo, día que finalizará la liga regular. Fecha a la que el Recre tiene que llegar con el mayor número de puntos en el casillero. Jugar el play-off siendo segundos de grupo da el privilegio de tener el factor campo.

Desde que comenzó la temporada, el cuadro recreativista acumula mejores números en el Nuevo Colombino que lejos de casa. Hasta la jornada 26, el Decano consiguió 24 puntos en feudo albiazul. Unos números que sitúan al Recreativo, en partidos como local, en la cuarta posición de la tabla con UCAM Murcia (3º con 25 puntos), Atlético Sanluqueño (2º con 28) y Antequera (1º con 29) por delante. En Huelva sumó 24 de los 36 puntos que se pusieron en juego en territorio onubense con siete victorias, tres empates y dos derrotas. Estos resultados dan confianza y optimismo al vestuario recreativista ya que cinco de los nueve duelos que le quedan al curso 2022/2023 se disputarán en el Nuevo Colombino.

Fuera de Huelva, el Recre anotó 20 puntos al casillero de 39 que peleó. Los pupilos de Gómez disputaron 13 encuentros de los cuales vencieron y empataron cinco y cayeron derrotados en tres ocasiones. En general, en el grupo IV se sitúa tercero en la tabla con Yeclano, empatado a puntos, y Antequera liderando la categoría. Cinco partidos le quedan a los recreativistas lejos de casa, el primero de ellos ante el Cartagena B. El lado positivo, todos los encuentros serán con rivales de la parte baja de la tabla y, aunque nada será fácil, porque hay mucho en juego, el Recre tendrá que aprovechar la situación de estos clubes.

El primer obstáculo que tiene que saltar el cuadro recreativista será el próximo domingo, 19 de marzo, en el Cartaganova (12:00). El plantel de Abel Gómez visita al filial del Cartagena que se sitúa octavo con 35 puntos pero pero tiene mucho que ganar. El Recre se topará con un rival que no lo pondrá fácil, el cuadro de Pepe Aguilar está a solo tres de los puestos de play-off, empatado a puntos con otro equipo de la Región de Murcia el Mar Menor, rival del Recre en la jornada 27 (domingo 26, 17:00).

Tras estos dos encuentros, el panorama será más liviano para el Decano aunque no es tiempo de paz ni de tranquilidad. Le toca remar a todos en la misma dirección para cumplir con el soñado objetivo. El Recre debe seguir sumando para conseguir el mayor número de puntos, seguir centrado en su trabajo y sacar el máximo beneficio en cada final desde la fecha hasta que finalice la competición.

Luego vendrá la otra parte, la más complicada. El play-off, una fase donde todo es a vida o muerte. El tropiezo no está permitido y para ello el Recre deberá demostrar una cara que todavía no ha dmostrado sobre el terreno de juego. Cabeza y no corazón. Firmeza y seguridad sobre el césped para lograr el ascenso a Primera Federación.