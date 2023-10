Recreativo: Raúl Navas, a la espera de conocer más sobre su lesión

Raúl Navas no viajó a Madrid. El recreativista, ausente desde la jornada seis en el Alfredo di Stéfano ante el Real Madrid Castilla no estuvo tampoco ante el Málaga ni el pasado fin de semana en Can Misses en la cita con la UD Ibiza.

Tras realizar las pruebas pertinentes al jugador el club ha anunciado que sufre "una lesión en el menisco de la rodilla izquierda". Conocido el alcance de la dolencia de Navas, "los servicios médicos están valorando el tratamiento a realizar en próximas semanas, entre conservador o quirúrgico".

Todo a la espera de conocer si finalmente el defensa albiazul tendrá que pasar o no por quirófano para superar su lesión.