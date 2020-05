Quiles: "No me parecería mal que se quedara Claudio como entrenador del Recreativo"

Alberto Quiles ha sido uno de los mejores jugadores del Recreativo esta temporada; el atacante onubense ha sido el pichichi del equipo con 7 goles en 28 jornadas, siendo fundamental tanto para Alberto Monteagudo como para Claudio Barragán.

Su balance de la temporada que ha terminado para el Decano tiene un sabor agridulce. “En lo personal me he sentido bien, con confianza, feliz de estar jugando, pero a nivel de equipo no tanto; al principio nos pusimos como objetivo disputar el play off de ascenso y no lo hemos cumplido; en muchos partidos no hemos dado la talla y eso es algo que tenemos que mejorar. No encuentro explicación a nuestra mala campaña, es algo que nadie sabe. Cuando vimos que las cuatro primeras plazas estaban cada vez más lejos nos vinimos un poco abajo”.

De un año tan malo también se puede sacar algo positivo. “Lo mejor es la gente que he conocido en el vestuario, en el cuerpo técnico, todo lo que he aprendido y también la afición, que ha seguido acudiendo al estadio pese a la mala temporada, y eso se agradece. Las derrotas sí que dolían, ninguna en especial; yo me marchaba enfadado del campo cada vez que perdíamos o ganábamos sin jugar bien”, destaca el delantero, que está pasando este periodo “mejor de lo que esperaba; haciendo el deporte que nos mandaba el club; soy tranquilo, casero, me gusta jugar a la Play, ver series... otros quizás necesiten salir más a la calle, pero no lo llevo mal”

Por ahora son cuatro los onubenses con contrato en vigor para la próxima campaña: Chuli, Fran, Cera y el propio Quiles, aunque se rumorea que pueden venir más: “El jugador que fiche por el Recre se va a dejar la vida por el escudo, pero si es gente de Huelva tiene un valor añadido, porque jugarían en el equipo de su vida. Si vienen, perfecto”.

La próxima Liga será especial debido a la reestructuración de la categoría con la creación de la Segunda B Pro. A un equipo como el Recreativo hay que exigirle pelear por lo máximo, bien el ascenso directo a Segunda A o bien entrar en la nueva 2ª B Pro. “Nadie sabe cómo va a evolucionar la situación por la pandemia del coronavirus, y en nuestra categoría han dado la mejor solución posible, no se me ocurre algo mejor para intentar arreglar la temporada. Yo soy ambicioso y para el nuevo proyecto todo lo que no sea subir a 2ª A o entrar en la 2ª B Pro sería un fracaso, el Decano siempre tiene que mirar hacia arriba. La responsabilidad para nosotros será más grande, pero cuando juegas te aíslas y pasas de todo lo exterior. Antes de un partido puedes tener un cosquilleo, nerviosismo... pero cuando llevas diez minutos de partido te centras en el balón, en los compañeros y te aíslas de la presión”.

Quiles se muestra partidario de la continuidad de Claudio Barragán en el banquillo albiazul. “He leído que hay varios candidatos; Claudio es un buen entrenado, nos conoce, hemos terminado la temporada con él y no me parecería mal que se quedara. Es un técnico al que le gusta el orden, tener el equipo junto, que todos defiendan y ataquen... y para esta liga es un planteamiento muy acertado”.

Ahora los futbolistas tienen un periodo muy largo de inactividad ya que la próxima liga no comenzará hasta octubre probablemente. “Hemos entrenado en casa, en la calle corriendo... pero no es lo mismo, necesitas el balón, entrenar en el campo... veremos a ver qué pasa porque llevamos más de dos meses sin tocar el balón y eso es perjudicial, parece que se te va a olvidar todo, pero es lo que hay. A mi me encantaría volver a entrenar en grupo en el estadio o en la ciudad deportiva antes del 30 de junio, pero hace falta que nos den el visto bueno y lo mismo nos piden unos requisitos muy difíciles de cumplir para la Segunda B”, afirma.

El onubense nunca ha jugado en un estadio a puerta vacía “pero sí en algunos campos con poquísima gente; la verdad es que yo me aíslo bastante, pero será raro, se escucharán todas las voces, las indicaciones del entrenador... habrá que adaptarse a eso”.

Cuando se le pregunta si el club le ha planteado la posibilidad de rebajarse algo el sueldo ante el recorte de presupuesto por la crisis asegura que “del año que viene no hemos hablado nada aún; tendrán que planificar la próxima temporada, aclarar el tema del ERTE y tendrán varios frentes abiertos. A día de hoy no nos han planteado nada”.

Por último, Alberto Quiles comenta que esta situación le trastoca un poco las vacaciones: “Me gusta irme unos días a otro país con mi pareja, a un sitio de playa ya que a ella le gusta mucho, pero este año, por precaución, creo que me quedaré en Huelva, que también tiene unas playas para disfrutar”.