"El Recreativo está demostrando cada domingo su gen competitivo", afirma Alberto Gallego

Alberto Gallego espera que el Recreativo de Huelva continúe con su progresión y obtenga mañana sábado (12:00) un nuevo triunfo en su visita al Sevilla C, en un partido correspondiente a la 9ª jornada de Liga.

El entrenador del Decano no podrá contar con Peter. “Sigue progresando; seguimos las directrices del cuerpo médico; para este partido no va a llegar pero está cerca que la semana que viene podamos contar con él al cien por cien. El resto están todos bien”, asegura.

La plantilla ha realizado esta semana dos entrenamientos a puerta cerrada, pero no por ningún motivo especial ya que “no era conocedor de ello”, dejando claro que el equipo mantendrá la tensión y no habrá exceso de confianza. “No va a haber ninguna distracción; he aprovechado la semana para mejorar todo lo que debemos mejorar, que se note en el siguiente partido que hemos mejorado en algunos aspectos porque el gen competitivo lo está demostrando este equipo cada domingo. Trabajamos a nivel de ataque posicional, en las transiciones, la defensa está sensacional pero siempre se pueden mejorar cosas. El otro día ante el líder (Gerena) quizás el equipo estuvo atenazado en algún momento y los jugadores deben liberarse más, tienen que empezar a soltarse sabiendo que el gen competitivo lo tienen”, destaca Alberto Gallego.

Respecto a si la plantilla le permite hacer todas las cosas que tenía preparadas en la pretemporada, el preparador albiazul responde que “en pretemporada no existía el factor competición; el equipo está ahora en una fase de crecimiento más lenta; antes las probaturas eran más fáciles de hacer, en algunos casos salían bien y en otros mal, los carrileros pasaban a ser delanteros, había un ataque circular, se cambiaban los roles... había más libertad para conocer lo que podíamos llegar a ser, pero una vez en la competición estos conceptos van más lentos porque hay que tenerlos muy claros. En enero o febrero volveremos a ver estos movimientos que crean superioridades y se verán más cosas progresivamente”.

El entrenador del Recre incide en que “los jugadores lo pueden hacer (lo que les pide) pero enfrente hay un rival y a veces tenemos que prestar atención a otros aspectos, controlar más el partido, tener más solidez, jugar a la contra...”.

Ante el Sevilla C se jugará en un buen césped, con un rival que permite jugar... “Será un encuentro de dos equipos ofensivos, de vértigo, ellos corren bien, Talaverón está en un momento dulce, cuentan con jugadores con proyección que querrán mostrarse, pero nosotros tenemos que imponernos a todo, tenemos que sentir el campo como nuestro, las dimensiones... que se vea que el equipo que está cómodo es el Recreativo y no el Sevilla C. No tengo miedo a sus individualidades, sí respeto; les hemos estudiado y sabemos las debilidades que pueden tener”.

Hay riesgo de que llueva durante el partido. “Si el terreno de juego se encharca y no está para jugar no es bueno para nadie, pero el campo aguantará; lo único que me sabe mal es si los aficionados no están bajo una tribuna, pero a los que acudan hay que darles las gracias por la valentía. Si les vemos allí será un plus más para dejarnos todo en el campo y que les valga la pena haber ido a Sevilla para mojarse”, comenta.

El hecho de que el Recreativo juegue con varios sistemas permitirá que los rivales no le tengan tomada la medida. “Estamos mejorando en todos los niveles y seremos mejores en todos los partidos”, afirma Alberto Gallego, quien aclara que no está estudiando la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno. “No tengo interés en que venga nadie más”.