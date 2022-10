El Recreativo de Huelva elige entre acelerar o frenar

El Recreativo de Huelva visita al Recreativo Granada (Ciudad Deportiva, domingo 12:00) en un partido correspondiente a la jornada 8 del grupo 4 de la Segunda Federación. Momento crítico para el Decano, que está ante uno de esos encuentros que pueden marcar una temporada. Abel salvó la primera ‘bola de partido’ el pasado domingo ante el Ejido con el gol in extremis de Arjona en el 95 y ahora le toca pasar un nuevo examen; ese triunfo debe servir de impulso para enlazar una serie de resultados positivos (la semana que viene visita el Nuevo Colombino el Cartagena B, que está en puestos de descenso al igual que el filial granadino) que consoliden al equipo en la zona noble de la tabla, porque todo lo que no sea ganar será un paso atrás, de esos que puede salir caro y acarrear consecuencias... Se trata de pisar el acelerador o el freno, no hay más.

Otra cosa es la imagen del equipo, puesto que los resultados no pueden tapar las carencias, y el Decano no termina de encontrar la línea de juego que se le presupone a un equipo que aspira al ascenso. Ha marcado en todos los partidos salvo en Antequera, pero también ha encajado gol en todos salvo en Lepe. Hay margen de mejora, mucho margen, tanto en ataque como en defensa.

Para este compromiso Abel seguirá sin poder contar con el lesionado Cancelo mientras Juan Delgado continúa con su proceso de recuperación. La otra cara de la moneda es que regresan Juanito y Mbaye tras cumplir su partido de sanción, pero ambos se han quedado fuera de la convocatoria.

La alineación es toda una incógnita. La semana pasada, en un partido clave para su futuro, Abel sí revolucionó el once, sorprendiendo al dejar en el banquillo a dos futbolistas que parecían titulares indiscutibles: Adri Crespo y Peter. Los que salieron de inicio ante El Ejido no mejoraron el juego respecto a anteriores encuentros, pero también es cierto que los cambios (entre ellos Peter y Crespo) poco aportaron.

Rubén seguirá en la portería, con Juanjo Mateo y Fran Ávila en los laterales; en el centro de la defensa, Bernardo y Manu Galán, con la opción de que Adri Crespo vuelva al once bien como relevo de Bernardo o Manu Galán, bien con una defensa de cinco.

A partir de ahí aumentan las dudas. Arjona y Jordi Ortega parecen seguros, pero ¿seguirá confiando en Josiel Núñez? ¿Quiénes ocuparán unas bandas a las que les falta profundidad y desborde? ¿regresará Peter a la titularidad? Y arriba, un Dopi que es el único que está viendo puerta con regularidad.

Como visitante, el Recreativo se está mostrando irregular, ya que ha sumado una victoria en Lepe (0-1), un empate ante el Atlético Sanluqueño (1-1) y una derrota en Antequera (2-0).

Si necesitado de puntos está el Decano, más aún lo está el Recreativo Granada, que es 16º (antepenúltimo) con 1 victoria, 3 empates y 3 derrotas, con 8 goles a favor y 13 en contra, siendo el equipo que más goles encaja del grupo. El conjunto de Juan Antonio Milla no ha ganado aún en casa, donde suma dos empates (ante Sanluqueño y Antequera, ambos 1-1) y una derrota con el Cartagena B por 1-2. Su mal momento lo confirman las tres derrotas consecutivas que lleva, la citada con el Cartagena B y las visitas al Utrera (3-1) y al Mar Menor (4-1). Tiene la baja del centrocampista Youness, expulsado la pasada jornada.