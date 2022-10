Abel: "Tenemos claro los errores que volvimos a cometer y lo que debemos mejorar"

Abel Gómez afronta el partido de este domingo (12:00) ante el Recreativo Granada con la idea de darle continuidad a la victoria lograda el domingo ante El Ejido (2-1) y sumar otros tres puntos que consoliden al equipo en la zona alta de la tabla.

“Esta semana, tras lograr un resultado positivo, se ha trabajado con mucha más alegría, ha sido una buena semana de trabajo, como las anteriores. El grupo está muy bien”, destaca el entrenador del Recreativo de Huelva, quien reconoce que el gol en el 95 ante El Ejido no debe tapar las carencias que mostró el equipo. “La misión del entrenador es analizar el juego más allá de los resultados y tenemos claro lo que debemos mejorar, los errores que volvimos a cometer. Lo hemos analizado e intentaremos mejorar para que el nivel del equipo esté más alto”.

La única baja segura para este choque es la del lateral Cancelo “que sigue con problemas en el tobillo y no termina de mejorar. Juan Delgado sigue con su proceso de recuperación y Caballero ha completo la semana, ya que la anterior no pudo entrenarse hasta el sábado. El resto no tiene problemas, a la espera del último entrenamiento antes del partido”.

El regreso de Juanito y Mbaye tras cumplir un partido de sanción le permite más opciones tácticas: “Sí, se abre el abanico de posibilidades; ya valoraremos (el once inicial ) en función del plan de partido”, comenta.

Abel espera un rival herido del que no se fía: “Ya sabemos cómo son los filiales, no te puedes fiar de la clasificación, porque tienen calidad, talento y te pueden meter en complicaciones. Planteo el encuentro pensando que vamos a encontrar el mejor rival posible; en ciertas fases han sido competitivos y han tenido resultados abultados que no merecían; hay que respetar al rival e intentar hacer un buen partido para sumar los tres puntos”, manifiesta.

Para el técnico albiazul será un encuentro especial. “Vuelvo a casa; aunque nací en Sevilla, me crie de pequeño en Granada y conozco bien el club; a pesar de estar en una situación clasificatoria baja, es peligroso porque tiene calidad y talento. Tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien, en sacar nuestras virtudes; habrá fases con balón y sin balón y tenemos que dominar ambas”.

Juanjo Mateo comentó el miércoles que si se gana esta jornada serían dos victorias consecutivas y todo se vería de otra manera, más teniendo en cuenta que luego el Decano se mide a otro filial de la zona baja, el Cartagena B. “Son suposiciones y tenemos que centrarnos en el presente. En la clasificación estamos empatados con el 4º, no estamos mal; de los 7 partidos, 6 han sido con rivales de la zona alta, perdimos contra el líder (Antequera) y contra el 3º (Betis Deportivo), dos equipos que han demostrado porqué están ahí. A partir de aquí nos toca seguir mejorando como equipo, porque va a ser una temporada difícil, hay que corregir las cosas que nos están faltando y sumar el máximo. Hay que llegar a los dos últimos meses de competición en la mejor posición para pelear por todo; he tenido ascensos como jugador y fases de ascenso como entrenador y el modus operandi es siempre el mismo, te lo juegas todo en las últimas 8 jornadas”, resalta el técnico.

Por otro lado, el lunes el Recreativo conocerá a su rival en la Copa del Rey. “Es una competición que me encanta; el año pasado la viví eliminando al Eldense y al Málaga para luego caer ante el Atlético de Madrid; pero lo primero es ganar el domingo y luego ya nos centraremos en la Copa”, concluye.