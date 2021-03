El partido que abre puertas para el Recreativo

El Recreativo de Huelva visita mañana miércoles a Las Palmas Atlético (13:00, horario peninsular, anexo del Estadio de Gran Canaria) en un partido de la jornada 12, que fue aplazado el 31 de enero por el coronavirus, y con el cual el Decano se pondrá al día con el calendario.

No es un partido más, sino el que probablemente marcará el futuro del club onubense en esta primera fase. El nefasto inicio de 2021 llevó al Decano a una situación crítica (hasta el domingo era el equipo que menos puntos había sumado del subgrupo en este año), pero la victoria ante el líder San Fernando ha dado un giro de 180 grados a la situación, abriendo una puerta a la esperanza.

Las sensaciones mostradas el domingo y la imagen que dio el equipo pasan ahora un nuevo examen en tierras canarias, donde no hay término medio: un triunfo colocaría le colocaría sexto con 20 puntos (a sólo cuatro del cuarto, y a cinco del tercero); mientras una derrota supondría un duro golpe, tanto anímico como clasificatorio. A la sensación generalizada de optimismo se le une el despertar de un jugador que está siendo desequilibrante en las últimas jornadas como Alberto Quiles (cuatro goles en las 4 últimas jornadas), que pasa por un momento dulce.

El Recre espera encontrar en esta semana la fortuna en su visita a las Islas Afortunadas, ya que tras Las Palmas se medirá al Marino el sábado (19:00 hora peninsular), cerrando la semana siguiente su triplete canario con la visita del Tamaraceite al Nuevo Colombino.

Antonio Calle no podrá contar con los lesionados Moha Traoré, Dani Molina, José Carlos y Alberto Martín, y por primera vez en la temporada el Recreativo de Huelva podría repetir el once inicial, ya que el buen rendimiento ofrecido por el equipo hace pensar que ‘lo que funciona, mejor no tocarlo’; así, junto a Nauzet volvería a salir una defensa con Cera, Leal, Jesús Valentín y Diego Jiménez, centro del campo con Yaimil; José Antonio González, Fran y David Alfonso; y en el ataque Quiles y Seth.

Enfrente estará un conjunto atípico y correoso, que defiende bien pero tiene notables carencias de cara al gol. Las Palmas Atlético marcha 9º (penúltimo) con 13 puntos (tiene pendientes el partido con el Recre y otro con el Algeciras); suma sólo 2 derrotas, 7 empates y 4 derrotas; es el que menos goles encaja de todo el grupo (10, al igual que la Balompédica Linense) y también el que menos marca (6), por debajo incluso del colista Marino (8).

Como local suma dos derrotas (Sanluqueño y Algeciras, ambos por 0-1), un triunfo (San Fernando por 2-1) y cuatro empates (Cádiz B 0-0; y Marbella, Tamaraceite y Balona 1-1). En la primera vuelta (el 1 de noviembre) el Decano ganó por 2-0 con goles de Seth (minuto 17) y Chuli (90).