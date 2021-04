Pouso: "Si hay gente que reincide en los errores habrá que cambiar"

Carlos Pouso, técnico del Recreativo, ha atendido a los medios tras el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva. El preparador albiazul ha analizado la situación mental del grupo tras sumar una nueva derrota el pasado fin de semana ante el Yeclano para decir que "la derrota siempre duele. En el caso de estos chavales, que vienen de varias consecutivas, su ánimo está tocado. No podemos caer en la sensación de que no importa perder, pero tampoco hacer mucha leña porque el equipo anímicamente tiene recuperación, pero si las cosas no salen como esperas ese pequeño saboteador que todos tenemos dentro te martillea y te toca la moral. Tratamos de desdramatizar, pero la gente es consciente y estamos responsabilizados de que no estamos en la situación ideal".

Sobre la visita al campo de El Ejido ha indicado que "es el único escenario" para cambiar una racha de partidos sin ganar que se prolonga ya por más de un año, aunque Pouso ha explicado que "ni he nombrado esa situación, que me he enterado que existe. En esos meses se contabilizan también los meses sin competición. Igual si hubiera habido competición se hubiera ganado algún partido, aquí si podemos hablar de la botella medio llena o medio vacía. Cuantas más veces ganas más cerca estás de la derrota y cuantas más veces pierdes más cerca estás de la victoria. Vamos a quitarle hierro al asunto y vamos a ir a El Ejido con toda la ilusión del mundo y con la intención de sacar el partido adelante. No te quitas ninguna losa de encima si ganas, porque hay que ganar más, y sería triste perder, pero habría que levantar el ánimo. No quiero ni pensar".

Del juego del pasado fin de semana ante el Yeclano ha comentado que "hay cosas que creo que hicimos bien y otras que no hicimos tan bien. La primera semana me dediqué más a mi equipo, la segunda al Yeclano y en esta estoy más centrado en El Ejido. Ya tengo una valoración más in situ, tengo los tests diarios de entrenamiento y, desde ese conocimiento, hay cosas que vamos a reestructurar. Y si hay gente que reincide en los errores habrá que cambiarla. Esto es ensayo-error. En el fútbol hay que hacer cambios. Haces cambios, pero si sale mal es que no has cambiado lo que había que cambiar. Si cambiar porque cambias, si no cambias porque había que cambiar... La opinión es libre y poco podemos hacer, más que tratar de equivocarnos lo menos posible y si es así que sea con nuestras ideas. Respeto todas las opiniones, pero en el fútbol, cuando los equipos no ganan, siempre se dice que no se entrena bien, que hay rencillas, que no se cuidan, que uno le ha quitado la novia al otro... Eso se habrá oído en cualquier sitio, pero no en Huelva, sino en Albacete, en Llagostera o en Bilbao cuando no se gana".

A colación de lo expuesto, Pouso ha dicho que "en principio va a haber cambios en todas las líneas. Visto lo visto, aunque no estuvimos tan mal, porque sin tener un juego muy fluido, del que a mí me gusta, creo que el equipo hizo ocasiones suficientes para ganar el partido. No me centro en partidos anteriores. Creo que tuvimos un déficit de gol con la cantidad de ocasiones que tuvimos, pero luego hay otros aspectos del juego que son mejorables y en ello estamos trabajando y cuanto antes se vea mejor, lo necesitamos".

De los lesionados ha argumentado que "meto a Moha en el mismo saco que Alberto Martín y José Carlos, lesionados de larga duración, porque todavía no están ni trotando. Nauzet ha entrenado con normalidad toda la semana y está disponible". Sobre la baja de Miguel Cera por acumulación de amonestaciones y su relevo en el lateral diestro ha indicado que "tenemos soluciones al problema. No hay pegas. Miguel que descanse y lo esperaremos con los brazos abiertos, pero no vamos a jugar con diez. Vamos a salir con once y con once que van a tratar de dar la cara y competir. Dentro de la plantilla tenemos recursos para suplir a Cera con garantías".

Cuestionado por la posible incompatibilidad entre Dani Molina y José Antonio González ha vuelto a responder el preparador de Leioa para decir que "no creo en las incompatibilidades. Son complementarios y no los veo tan iguales. José Antonio es de más recorrido, Dani más posicional. José Antonio es más llegador, Dani más de último pase... Yo creo que son compatibles, han jugado juntos y lo van a hacer más veces".

El míster albiazul ha asegurado no tener ninguna noticia sobre la posible dimisión del técnico Manolo Zambrano: "Me estás dejando a cuadros. Ni idea. No me estoy haciendo el tonto. Esta semana no he hablado con Manolo y no tengo noticia. No puedo decir ni cómo me sienta a mí porque no tengo ni idea del tema".

Sobre el hambre que tiene que mostrar el equipo para poder lograr resultados ha dicho que "el rival no te puede superar por intensidad o por ganas. A nosotros nos va la vida en cada partido. No te pueden superar en el aspecto condicional. Aquí nadie gana a nadie con desgana, con apatía, con desidia... Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, aunque ellos pongan el cien por cien, nosotros no podemos poner menos. Estamos nosotros para mirar por encima del hombro a alguien... Y ellos también. Estamos jugando los dos la fase de descenso, que es algo que ninguno de los dos teníamos en mente, pero es donde estamos y donde tenemos que sacar la cabeza".

También ha querido evidenciar Pouso que, en los días que lleva al frente del Recreativo, ha conseguido tener un conocimiento pleno del equipo: "El diagnóstico de cómo está el vestuario que hago es francamente bueno, en cuanto al aspecto personal, en cuanto a cómo entrenan... Creo que el otro día compitieron bien, pero espero que compitan mejor. Quiero un Recreativo que, desde el principio, exponga y proponga lo del principio de la segunda parte, que era la idea a priori de lo que teníamos que hacer, nos costó entrar, salimos un poco a verlas venir... Eso tenemos que mejorarlo también".

Sobre la idoneidad de los resultados de la primera jornada de la segunda fase ha concluido que "mal asunto si tienes que fijarte en los demás. Lo único que puedes hacer es tratar de ganar. Si hubiéramos ganado el domingo, no miraríamos tanto al rival. Los demás no van a perder siempre para que te salves tú, hay que ganar. Por ahí va mi discurso y mi forma de ver esto. Si ganas te importan tres pitos lo que hagan los demás. No solo eso, analizas y dices, por lo menos el empate el otro día. El empate no hubiera sido tan malo, es un mal menor. La victoria es para dar palmas con las orejas porque nos está costando. Lo único que no vale en el fútbol es palmar".