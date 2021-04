Carlos Pouso, más evolución que revolución en su debut en el Recreativo de Huelva

Si el Decano no marca, derrota segura

El Recreativo de Huelva se quedó sin marcar por primera vez en 2021 el pasado domingo ante el Yeclano (0-1), lo que le costó una dolorosa derrota. Fue la cuarta ocasión en la que el conjunto albiazul no vio puerta en lo que llevamos de temporada y siempre que no ha anotado un gol se ha quedado sin sumar. Los anteriores encuentros fueron ante el Algeciras en Huelva (0-1), y en las visitas al Marbella (2-0) y San Fernando (1-0). No obstante, el gol no es el problema del Decano, que cerró la primera fase liguera con 29 tantos, siendo el más realizador de todo el grupo 4 de Segunda B y uno de los equipos más ofensivos de toda la categoría.