Pouso: "No estamos compitiendo a la altura por bloqueo o nervios, no por apatía o desidia"

El técnico del Recreativo, Carlos Pouso, ha atendido a los medios al término del entrenamiento de hoy para analizar el encuentro que el Decano disputará el próximo domingo (Nuevo Colombino, 18:00) ante el Recreativo Granada y para hablar de la situación en la que se encuentra el cuadro albiazul a nivel clasificatorio. Así, el técnico vasco ha indicado que "no creo que haya que engañar a nadie. Es un partido importantísimo. Las consecuencias pueden derivar en una situación aún más grave de la que estamos".

Después de cargar contra la plantilla a la finalización del duelo ante El Ejido del pasado fin de semana, Pouso ha querido romper una lanza en favor de sus jugadores para decir que "los chavales están muy, muy conscientes y muy responsabilizados, por la cuenta que les tiene. Los principales responsables de la situación no son ni la afición, ni el consejo... Somos los que estamos ahí, los entrenadores, el cuerpo técnico y, por supuesto, los futbolistas. Una persona que tiene sentimientos y que tiene responsabilidades está muy centrado en lo que tiene que estar. La cabeza es complicado manejarla, pero el sentido de la responsabilidad está ahí y no creo que nadie vaya a esconderse, no deberíamos".

Así, el expreparador de Mirandés o Logroñés justificó su comparecencia en Almería indicando que "entenderíais que yo estaba mosqueado. En primer lugar, conmigo mismo porque creo que lo que habíamos preparado no fuimos capaces de realizarlo y no era un imposible, no era pedir peras al olmo. A los 7 minutos cometimos un error que te descapitaliza y a lo mejor no estuvimos bien de nuestra parte por no activar un plan B. No siempre que se falla es culpa de los futbolistas y los técnicos no ayudamos, pero es evidente que el equipo no compitió todo lo bien que yo creo que debe competir. No admito desgana, pero a veces es que te bloquea la situación y eres menos capaz de hacer cosas que con la cabeza más limpia".

Después de haber cambiado radicalmente el once y la disposición táctica en el último encuentro, Pouso ha admitido que "también va a haber algún cambio" ante Recreativo Granada, pero ha matizado que "en esta carrera rápida hay que optimizar recursos y hay que adaptarse al rival que tienes, más cuando meter mano en tu equipo no es tan sencillo como cuando tienes un bagaje detrás, no podemos desdeñar el trabajo anterior y sí meterles pequeñas cuñas, que igual me tapáis la boca porque no estoy consiguiendo lo que pretendo y no hemos mejorado lo que yo entiendo que tenemos que mejorar. ¿Qué solución tengo más allá de agitar el árbol? Lo voy a seguir intentando".

Eso sí, ha especificado el míster albiazul que "las plantillas están estructuradas para un sistema, el del primer entrenador. Me gustaría jugar otro sistema, pero a lo mejor no tengo los medios para jugar de esa manera y encima tengo jugadores en cocheras que me hubieran dado un plus para jugar otro sistema, pero en este momento no puedo. Tampoco es la piedra filosofal un sistema concreto".

Cuestionado por la posibilidad de dimitir si el Recre no vence ha sido claro y conciso: "juro por mi hija que no se me ha pasado por la cabeza". También fue sincero al hablar de la fe de los jugadores en la permanencia cuando fue preguntado por si los futbolistas habían bajado los brazos de forma inconscientemente: "Me gustaría no tener esa sensación, pero no tengo la respuesta porque no estoy dentro de sus cabezas. Yo en el diálogo con ellos percibo que están con ganas de tirar adelante y sacar al equipo. El equipo quiere empujar y entrena bien, pero no estamos compitiendo a la altura por bloqueo, por nervios... No hablo de apatía, de desidia...".

Sobre el debate si prefiere jugar bien o ganar ha explicado que "quiero un equipo que me ayude a ganar partidos porque yo estoy en sus manos. Prefiero ganar que jugar bien, pero ¿qué es jugar bien? Jugar bien es algo más que pasarse la pelota, es hacer un gol más del contrario y para eso los caminos son infinitos. Me preocupa hacer un equipo más compacto, con más sensación de solidez, que es algo que no he sido capaz de conseguir, no hemos dado con la tecla y eso nos va a llevar a estar más cerca de la victoria".

Por último, y en relación a la afición, asevera que "ayuda más el aplauso, pero si no nos lo hemos ganado... Si hacemos cosas bien, verás cómo nos aplauden. Máximo respeto a la opinión del respetable. No estoy para pedir, a ver si damos algo, que es lo que tenemos que hacer".