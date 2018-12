El alcalde encara el Pleno Extraordinario con la "obligación" de conservar el BIC del Recreativo

El alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, desconoce si el Plan de Rescate del Recreativo que se votará en un Pleno Extraordinario esta tarde saldrá o no adelante. El Partido Popular tiene la llave que pueda decantar la balanza para un lado o para otro por la suma de sus votos. De momento Cruz apunta que "tenemos la obligación de conservar" el BIC del Recreativo, "de protegerlo y de mantenerlo", según ha explicado esta mañana.

El Plan de Rescate se votará esta tarde porque es una acción necesaria antes de final de año. El alcalde espera una respuesta positiva al club, que es "una seña de identidad que aúna a todos los onubenses", en una situación "extremadamente delicada". Se trata de un Bien de Interés Cultural y "tenemos que procurar todos los medios necesarios para preservarlo".

Ante la posibilidad de que el Plan de Rescate no saliera adelante en la sesión extraordinaria, Cruz ha advertido que el Recreativo se encontraría en una situación en la que "estaría abocado a la suspensión de los derechos federativos" ya que además "si no se paga a los jugadores, se irían" y no podrían entrar jugadores nuevos "porque se suspenderían los derechos federativos y el Recreativo de Huelva tendría muy complicado continuar".