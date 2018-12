El PP tiene la última palabra en el Pleno para aprobar el plan de rescate del Recre

La aritmética del pleno del Ayuntamiento de Huelva deja el plan de rescate del Recreativo en manos de la oposición. El equipo de Gobierno del PSOE necesita apoyos de las otras formaciones para sacar adelante la operación 3,8 millones de euros con la que evitar la liquidación albiazul. Tiene 11 de 27 concejales. Necesita al menos tres votos favorables más o la abstención de esos mismos para garantizar que su propuesta salga adelante. Todas las miradas están puestas en el PP. Sus ocho concejales son suficientes para garantizar la aprobación del plan de rescate. Es el único partido de la oposición con capacidad para hacerlo y todavía no ha desvelado el signo de su voto. Durante la jornada de ayer se sucedieron las reuniones y las conversaciones para aclarar una postura nada clara. Dentro de la formación hay defensores de todas las posturas y además su candidata a las cercanas elecciones municipales, Pilar Marín, no forma parte de la corporación actual, pero ya ha expresado en más de una ocasión su rechazo a la participación municipal en el Recreativo de Huelva. Los últimos precedentes son inciertos con decisiones dispares de sus representantes e incluso ausencias en el último Pleno sobre el Recre para habilitar la mayoría necesaria.

Ciudadanos está dispuesto a abstenerse, pero pone sus condiciones para ello. La formación naranja, como desveló ayer este diario en su edición digital, considera excesivo los 3,8 millones de euros ya que con esa cantidad “se pierde el objetivo prioritario de la venta, que es el compromiso al que llevamos cuando se expropió el club”, señalaron fuentes de la formación. El grupo que lidera María Martín defiende “el pago de lo estrictamente necesario” a 31 de diciembre. Cifra en 704.000 euros el dinero necesario para liquidar a los jugadores (133.000), trabajadores (89.000) y las cantidades pendientes de Seguridad Social y Hacienda. Considera que el resto de partidas que contempla el plan de rescate no son perentorias. Ciudadanos emplaza al equipo de Gobierno a “llevar las necesidades del club a pleno las veces que sean necesarias” pero “no a respaldar un plan de 3,8 millones de euros”. Los dos concejales no adscritos, Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, se debatían ayer en el mismo sentido. Ambos mostraron en anteriores ocasiones su voluntad de no entorpecer los movimientos municipales sobre el Decano. Serían insuficientes ya que aunque no se opusieran todavía sería preciso un voto más para facilitar la mayoría necesaria para la aprobación.

Tres formaciones ya han anunciado de forma clara su posición. Participa Huelva e Izquierda Unida mantienen su postura habitual. Ambas formaciones han rechazado siempre la intervención municipal para salvar al Recre y volverán a votar en contra. Piden además que el voto sea nominal. A ellos se suma en esta ocasión Mesa de la Ría, que en esta ocasión rechaza el plan de rescate de la entidad recreativista.