Paseo militar del Recreativo ante el Marino (6-0)

El Decano ha goleado al Marino (6-0) en un partido con muy poca historia y en el que el cuadro albiazul fue netamente superior a un rival débil y que apenas opuso resistencia. Nada se vio del Marino sobre el que avisaba Claudio, que fue un invitado a la fiesta albiazul. Los jugadores albiazules se liberaron pronto y tuvieron a los canarios a su merced. La goleada fue abultada, pero la sensación es que el Recre podría haber metido tantos goles como hubiera querido.

El Recreativo regresó al 1-4-4-2 con dos extremos como Yaimil y Moha, Quiles de enganche y Seth arriba. El eslabón débil en este caso fue el canterano Fran, que regresó al banquillo para dejar a Dani Molina y a José Antonio González en el doble pivote. De todas formas, poco o nada de análisis dejó el partido para la pizarra. El Marino ingresó en el partido con el horario canario y cuando quiso darse cuenta de lo que iba la película ya se conocía hasta al asesino.

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando el guión del partido quedó bocarriba. Dani Molina lanzó un balón al área para que Yaimil Medina controlase con la zurda y ajusticiase la meta canaria con la derecha. El gol allanaba el camino del Recre, pero evidenciaba la fragilidad defensiva del colista, que quedó aún más en evidencia en la siguiente acción ofensiva del Decano, cuando Quiles recogió un rechace y fue derribado en el interior del área. El propio delantero recreativista convirtió la pena máxima para poner el 2-0 en el maltrecho electrónico del Nuevo Colombino.

El Recre no quiso levantar el pie del acelerador y siguió buscando el gol ante las facilidades expuestas por el rival. Moha pudo hacer el tercero al quedarse solo ante Ángel Galván, pero el disparo con la zurda del ex del Hércules se terminó marchando a córner. No tardaría el cuadro de Claudio Barragán, ayer dirigido por el onubense Juanma Rodríguez desde el banquillo por la sanción del técnico valenciano, en ahondar la herida de los insulares. No tuvo complicaciones el Decano en desarbolar la defensa rival por el centro. Seth asistió a la carrera de Quiles, que pisó área libre de marca y definió con maestría al palo largo para convertirse en el pichichi del Recre. El onubense ha participado en cinco de los nueve goles que ha marcado el Decano, con tres dianas y dos asistencias.

Solo habían transcurrido quince minutos y el choque ya estaba visto para sentencia. A pesar de ello, el Marino siguió achicando aguas como pudo. Hasta Cera quiso sumarse a la fiesta del gol, pero el disparo del lateral derecho onubense lo desvió el meta del cuadro canario. Nada pudo hacer el arquero visitante al borde de la media hora cuando Moha Traoré ganó línea de fondo y la puso al balcón del área, donde irrumpió José Antonio González para controlar y ajustar, con una calma acorde al desarrollo del encuentro, el esférico al poste. Con 4-0 se llegó al tiempo de descanso.

El partido pasó a la categoría de trámite tras el entretiempo. El Marino introdujo variaciones para salvar su honor, mientras que el Recre se puso a mirar descaradamente, y además con un buen criterio, al partido del miércoles ante el San Fernando. Seth, Quiles y Cera se quedaron en la caseta, lo que aprovechó Claudio para darle minutos a Chuli, José Carlos y Ponce. El bollulleros debutó ayer en Segunda B con el Decano tras desarrollar su etapa formativa en la cantera recreativista. El carrusel de cambios tuvo su segunda entrega poco después, con las incorporaciones de Fran y Sillero por Dani Molina y Yaimil, respectivamente.

El Recre dejó de tener tanta facilidad para mirar a la portería contraria. En parte porque el Marino, herido en su orgullo, mostró algo más de intensidad. De todas formas, la superioridad del Decano era tal que no necesitaba demasiado para hacer tambalearse el sistema defensivo visitante. A Sillero se le siguió resistiendo el gol, a pesar de que volvió a rondarlo tras una buena jugada personal que culminó con un disparo potente que Ángel Galván desvió milagrosamente a saque de esquina. Del córner terminó llegando el quinto. La defensa del Marino despejó en primera instancia, pero el cuero volvió a José Carlos, que la puso con la derecha en la cabeza de Chuli, que firmó la manita.

Parecía que el Decano no quería hacer más sangre, pero los goles se le iban cayendo al combinado albiazul. David Alfonso ganó línea de fondo y sacó un centro que terminó llegando a Moha en el segundo palo. Tuvo tiempo el atacante para controlar y temporizar para golpear junto al poste, haciendo el sexto y poniendo el broche a una goleada que hacía mucho tiempo que no se vivía en el Nuevo Colombino.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera (Ponce, 46'), Leal, Jesús Valentín, David Alfonso; Moha Traoré, Dani Molina (Fran, 57'), José Antonio González, Yaimil Medina (Sillero, 57'); Seth (Chuli, 46') y Quiles (José Carlos, 46').

Marino: Ángel Galván; Fede (Niki, 74'), Saavedra, Pedro Alemán (Álvaro, 68'), Antonio Samuel (Pablo, 46'); Nami (Borja, 46'), Samuel Arbelo, Cristo, Nadjib, Manu Dimas y Anaba.

Goles: 1-0 (2') Yaimil; 2-0 (6') Quiles, de penalti; 3-0 (14') Quiles. 4-0 (28') José Antonio González. 5-0 (71') Chuli; 6-0 (84') Moha.

Árbitro: Amar Ahmed (C. Melilla). Amonestó a los locales Quiles y José Carlos y a los visitantes Cristo y Pablo.

Incidencias: Encuentro disputado a puerta vacía en el Nuevo Colombino.