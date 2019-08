Óscar Ramírez: "Todo el mundo quiere venir al Recreativo"

El Recreativo de Huelva ha presentado a Óscar Ramírez, un lateral derecho con amplia experiencia que viene a por el ascenso de categoría. Ha sido el último fichaje del equipo, por ahora, y es el más veterano de la plantilla con 35 años (1 de marzo del 84).

Juan Antonio Zamora agradeció al jugador “su predisposición desde el primer momento en que nos pusimos en contacto con él tanto Alberto como yo; pero su posición en el Cartagena (tardó en desvincularse) impidió que se hiciese tan rápido como hubiésemos querido. Agradecer también al Cartagena la predisposición para que pudiésemos contar con él”. “Es un futbolista conocedor de la categoría con pasado en Huesca, Ponferradina, Huesca y otros clubes. Estamos contentos y orgullosos de que esté aquí”, añade el secretario técnico.

El lateral derecho se decantó por el Recreativo “sobre todo por la confianza que demostraron para que viniera. Todo el mundo quiere venir al Decano y no se le puede decir que no. Todo se juntó y no hubo momento para pensárselo”.

La plantilla le da buenas sensaciones de cara al debut liguero el sábado en San Fernando: “Estamos preparados para competir desde el primer día; iremos a por los tres puntos; al equipo lo veo bien, con confianza, con intención de ganar todos los partidos y ascender”.

En la pretemporada se ha probado con un sistema con cinco defensas y el habitual de cuatro. Óscar no tiene preferencias por uno de los dos: “No tengo ningún problema con el sistema, porque en mi posición es básicamente hacer lo mismo, pero es bueno tener más de un sistema para poder jugar”.

¿Le ha faltado al equipo tiempo para asentar algunos conceptos? “La mayoría de la plantilla es nueva y por eso cuesta siempre un poco; pero con el día a día y conociéndonos entre nosotros los conceptos se irán cogiendo”.

Sale de un 'grande de 2ª B como el Cartagena y llega a otro 'grande'. ¿Qué diferencias ve entre un proyecto y otro? “El proyecto de los dos es el mismo, los dos queremos ascender; éste sabemos el club que es y aquel lleva algunos haciendo bien las cosas, pero el Cartagena ya es pasado y me centro en el Decano”.

No le gusta definirse como jugador: “No me gusta hablar de mi, prefiero que me vean en el campo. Me gusta mucho el ataque, físicamente soy rápido, fuerte, con buen golpeo de balón”.