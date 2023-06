Óscar Arias: El objetivo del Recreativo de Huelva este año es "mantener la categoría"

Óscar Arias vuelve a la que "siempre" ha sido su casa. Regresa como director deportivo al Recreativo de Huelva tras más de una década en la que ha atesorado experiencia y conocimientos en varios clubes importantes y lo hace con el objetivo de "mantener la categoría" y, a partir de ahí, cimentar la estructura de un club que pretende mirar hacia arriba en los próximos años.

El máximo encargado de la parcela deportiva aseguraba este viernes en su presentación "conocer de primera mano" la situación del Decano, dado que, pese a que ha trabajado en otros clubes, "siempre he mantenido contacto y he estado informado al día de la situación". Es por ello que es "conocedor de las dificultades del Recre", así como de su ascenso a una "categoría bastante más exigente que la Segunda Federación". Avisa a la afición de que será "un año complicado porque los recursos son los mismos", si bien está "plenamente convencido de que podemos mantener al equipo en la categoría y, tras ello, mirar hacia adelante para crecer".

A este respecto, subrayaba que es el proyecto que le ha explicado Jesús Vázquez el que le ha hecho regresar. "El objetivo futuro será estar entre los 'gallitos' de Primera Federación y pelear por entrar en el futuro profesional. Construir una estructura lo suficientemente fuerte y sólida para dar este paso requiere de tiempo y, por ello, el contrato es de cuatro años".

Esta tarde, presumiblemente, tomará su primera decisión como director deportivo. Arias se reunirá con Abel Gómez para dilucidar el futuro inmediato en el banquillo. Considera que el actual técnico "está sobradamente cualificado" para comandar nuevamente al Decano, pues "demostró sacar partido de lo que tenía, algo que valoramos". No obstante, Óscar Arias asegura no haber tomado aún una decisión sobre su continuidad, algo que "dependerá de lo que tratemos este mismo viernes".

No habrá noticias de la plantilla hasta que no haya un entrenador firmado. "No podemos tomar decisiones sin ir de la mano del míster porque es el encargado de gestionar la plantilla, pues puedes causar un perjuicio al equipo y a la institución", afirmaba Arias, al tiempo que indicaba que debe sentarse con el técnico para "ver lo que necesita en función de la metodología de juego que aplicará" y, con ello, "buscaremos los nombres que encajen en esos perfiles".

Los anuncios del mercado de fichajes de otros equipos del grupo 2 de la Primera Federación no inquietan al director deportivo. "No vamos tarde. De hecho, clubes grandes como Córdoba o Deportivo de la Coruña, están bloqueados ahora mismo", expone, toda vez que expresa que "las cosas mejor hacerlas con tranquilidad, antes que rápido y luego lamentarte de las decisiones tomadas". En cualquier caso, Arias recuerda que viene "como un trabajador más" que integrará una comisión deportiva que "no toma decisiones unilaterales, sino en conjunto".

El nuevo responsable de la parcela deportiva llega a una categoría en la que nunca ha trabajado, pero "con un bagaje importante con éxitos y objetivos cosechados". Asegura tener un "conocimiento importante" de la Primera Federación, así como su esfuerzo por mejorar y crecer dentro de ella con todos los medios que ponga a su disposición el Recreativo.

Preguntado por el grupo 2, en el que jugará el Recre, Arias afirma que "nunca se sabe si uno va a ser mejor que otro". Indica además que hay que valorar los costes de desplazamientos, que son más elevados, así como la cercanía con otros equipos andaluces, "que anima a que haya más movimiento de afición".

Junto a Arias ha estado presente Jesús Vázquez que, como presidente, cree que con el nuevo director deportivo el Decano "se abre a muchas más posibilidades gracias a sus contactos, ilusión y trayectoria". Destaca además que sea "un hombre de la casa".

Por último, Vázquez anunciaba que este sábado se darán a conocer las fechas para sacar la campaña de abonados, algo que están esperando todos los recreativistas con especial ilusión.