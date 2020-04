Nano, el dueño del lateral izquierdo en el Recreativo de Huelva

Mariano González Maroto 'Nano' ha sido uno de los fijos en el Recreativo de Huelva, dueño sin discusión del lateral izquierdo. El malagueño (27 de octubre de 1984) es el segundo jugador más veterano de la plantilla con 35 años, tras Óscar Ramírez.

Su fichaje el pasado verano por el conjunto albiazul fue una apuesta de riesgo, ya que la temporada anterior sufrió una grave lesión de tobillo que lo tuvo muchos meses apartado de los terrenos de juego y sólo pudo disputar un encuentro. La apuesta del Decano por él fue doble, ya que además es prácticamente el único jugador de la plantilla sin un sustituto claro. Nano ha demostrado que su lesión está totalmente olvidada, y en Huelva ha encontrado los minutos que venía buscando para volver a sentirse futbolista.

Es otro 'trotamundos' del fútbol, ya que tras jugar en el Marbella ha pasado por el Nástic de Tarragona, Barcelona B, Córdoba, Lleiga, Llagostera, Cádiz, Oviedo, Ponferradina, afrontó una aventura de tres años en el Panathinaikos griego, y los tres últimos en el Almería, antes de recalar en el conjunto albiazul.

Hasta la jornada 28 (la del parón) había jugado con el Recreativo 25 partidos, todos titular y 24 de ellos completos, con 2.231 minutos, 10 tarjetas amarillas y un gol (el que le dio los tres puntos a los albiazules ante el UCAM Murcia), siendo el segundo con más minutos en la Liga tras Nauzet. A ello hay que sumar los 120 que disputó en la Copa del Rey ante el Fuenlabrada.

Sólo se ha perdido tres encuentros ligueros: en la jornada 7 en la visita al Atlético Sanluqueño (1-1); en la 15, cuando debió cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, en la derrota en casa ante el Badajoz (0-1), y también por sanción en la 25 en la derrota en Don Benito (2-1).

Con la llegada de Claudio Barragán ha limitado más sus subidas por la banda y reforzado la faceta defensiva

Contó con la plena confianza de Alberto Monteagudo y empezó siendo uno de los jugadores más destacados del equipo, con un sistema de juego que favorecía sus subidas por la banda y sus centros al área, pero paulatinamente se fue contagiando de la crisis de juego del equipo.

La llegada de Claudio Barragán no alteró su estatus de 'insustituible'; no estuvo en Don Benito por sanción en el debut del técnico valenciano, pero luego jugó los tres últimos partidos completos, aunque limitó bastante su juego ofensivo y se centró más en la defensa.

Nano acaba contrato el 30 de junio y le gustaría seguir en Huelva. “Este año tenemos una espina clavada, había muchas esperanzas y el año no ha sido bueno; no poder agradar a una afición tan grande como la del Decano me duele”, afirmó recientemente. Es uno de los jugadores que se ha mostrado públicamente en contra de jugar más allá del 30 de junio, ya que lo considera “una medida absurda”.